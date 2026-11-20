사진제공=대한축구협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]대한축구협회(KFA)가 국제 친선경기 승인 절차 및 특정 업체 특혜 의혹에 대해 공식 입장을 밝혔다.

KFA는 20일 "국제 친선경기 개최 승인권 남용 및 특정 기업 몰아주기 의혹과 관련해 이는 전혀 사실이 아님을 밝힌다. 앞으로 진행될 공정거래위원회 조사에 성실히 임해 모든 승인 절차가 규정과 원칙에 따라 투명하게 이루어졌음을 소명할 것"이라고 했다.

최근 논란이 된 2023년 1월 발송 공문에 대해 "특정 기업에 대한 독점적 개최권 부여 및 경쟁 업체의 경기 배제를 위한 것이 아니다. 해외 구단 초청시 국내외 경기 개최 가능 일정 및 규정을 명확히 안내하기 위한 문서"라며 "공문에 표기된 '3rd party match(제3자 주최 경기)'는 KFA 및 회원단체 주최 경기를 제외한 모든 제3자의 경기를 의미한다. 쿠팡 역시 이 '제3자'에 해당하고, 쿠팡 역시 경기 개최 가능 일정 및 규정을 준수하여야 한다는 내용이다. KFA가 쿠팡에 특혜와 독점권을 부여했다는 주장은 해당 문장을 악의적으로 곡해해 판단한 것"이라고 강하게 반박했다.

Advertisement

스포츠조선DB

예치금 부과 및 면제 기준 적용의 객관성, 형평성에 대해선 "종합적으로 심사해 적용한다. 일부 업체에 현금 예치금을 요구한 것은 당시 해당 업체의 재무적 안정성과 대회 이행 담보력이 충분히 검증되지 않았다는 판단에 따른 규정 집행이었다. 이를 두고 특정 업체를 고의로 도산시키려 했다거나 불공정 행위를 했다는 주장은 사실과 다르다"며 "2019년 '호날두 노쇼(No-show)' 사태 등 부실 주최사로 인한 관중 피해 및 대회 파행을 막기 위해 국제대회 승인 및 운영 규정에 따른 예치금 제도를 운영하고 있다. 이는 국제축구연맹(FIFA) 및 아시아축구연맹(AFC) 규정에 따라 개최지 협회가 국제경기의 안전한 개최와 감독 책임을 지는 데 따른 최소한의 필수 안전장치"라고 설명했다.

또한, 2025년 FC바르셀로나 아시아투어 일정(대구 경기)에 대해선 "KFA 규정상 경기 개최 승인을 위해서는 한국프로축구연맹의 동의서 제출이 필요하다. 주최사가 연맹과 협의해 대구 경기 일정을 8월 4일로 정해 승인 신청했다. KFA가 그대로 승인한 것이다. KFA가 특정 업체와 공모해 일정을 임의로 배정하거나 사업을 방해했다는 주장은 사실과 다르다"고 강조했다.

Advertisement

KFA는 "KFA의 국제대회(경기) 승인 규정은 무분별한 기획사의 난립으로 인한 축구팬 피해를 예방하고, 대회를 끝까지 책임질 수 있는 역량을 갖춘 주최사를 선별하기 위한 제도적 보완이다. 사업 수행 경험과 일정 규모 이상의 후원사 요건을 둔 것은 글로벌 스탠다드에 부합하는 대회 품질을 유지하기 위한 기준이다. 중소 프로모터의 시장 진입을 원천 봉쇄하려는 의도가 전혀 없다"며 "사실과 다른 주장으로 인한 유무형의 피해에 대해서는 KFA가 할 수 있는 모든 조치를 강구해 나갈 예정이다. KFA는 앞으로도 공정한 스포츠 산업 생태계 조성과 축구 선수들을 포함한 종사자, 축구 팬들의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com