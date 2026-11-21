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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민(LAFC)의 미국 메이저리그사커(MLS) 연봉 순위가 상당히 하락했다.

미국프로축구선수협회(MLSPA)는 20일(한국시각) 연 2회 발표하는 선수 연봉 데이터의 두 번째 업데이트를 공개했다. 이번 발표로 MLS 최상위권 연봉자 명단에 큰 변화가 일어났다.

올여름 합류한 세 명의 스타 영입생 로베르트 레반도프스키, 앙투안 그리즈만, 브릴 엠볼로가 MLS 최고 연봉 톱5에 진입했다. 리오넬 메시(인터 마이애미)는 2833만달러(약 381억원)로 여전히 1위 자리를 지켰다. 메시는 인터 마이애미를 제외한 리그 내 단 3개 구단을 뺀 나머지 모든 구단의 전체 선수단 연봉 총액보다 많은 보장 연봉을 수령하고 있었다.

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원래 손흥민이 2위였지만 이제 그 자리는 로베르트 레반도프스키(시카코 파이어)가 가져갔다. 1951만달러(약 262억원)의 연봉을 수령하는 레반도프스키였다. 시카고는 유럽과 중동 구단들의 구애를 뿌리치고 레반도프스키를 미국으로 데려오기 위해 거액을 투자해야 했다. 레반도프스키는 합류 후 첫 19경기(1335분 출전)에서 9골-5도움을 기록했다.

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손흥민은 3위도 지키지 못했다. 이제 3위는 1398만달러(약 188억원)의 앙투안 그리즈만(올랜도 시티)이었다. 그리즈만은 실력으로 돈값을 증명했다. 겨울에 이적을 합의한 뒤 올여름 올랜도에 합류한 그리즈만은 단 18경기에서 14골-8도움이라는 눈부신 활약을 펼치며 팀을 MLS컵 플레이오프로 이끌었고, 'MLS 올해의 신인상(Newcomer of the Year)'을 수상했다.

손흥민은 톱5를 수성했지만, 지난 시즌 2위였던 순위는 4위까지 내려앉았다. 연봉은 똑같이 1115만달러(약 150억원)였다. 5위는 1081만달러(약 145억원)의 브릴 엠볼로(애틀랜타 유나이티드)로, 손흥민이 근소한 차이로 앞섰다.

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이번 업데이트로 2026시즌 MLS 전체 연봉 지출 규모도 온전히 드러났다. 구단별 연봉 지출 1위는 5938만달러(약 800억원)를 쓴 인터 마이애미였다. 레반도프스키를 영입한 시카고가 4128만달러(약 555억원)로 2위, 엠볼로가 뛰는 애틀랜타가 3835만달러(약 515억원)로 3위에 올랐다. 손흥민의 LAFC는 3291만 달러(약 443억원)로 4위를 기록했다.