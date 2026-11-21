출처=토트넘 홋스퍼 구단

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[스포츠조선 전영지 기자]미하일로 무드리크가 도핑 양성 판정과 관련 '우크라이나 축구 전설' 안드리 셰브첸코 회장을 향해 '거짓말을 했다'고 맹비난했다.

21일(한국시각) 영국 BBC 스포츠에 따르면 우크라이나축구협회(UAF)와 무드리크의 갈등이 악화일로로 치닫고 있다. 첼시에서 임대 온 토트넘 윙어 무드리크는 금지약물인 멜도늄 양성 반응이 확인돼 2024년 11월부터 2026년 7월까지 출전 정지 징계를 받았다.

무드리크는 19일 인터뷰에서 자신의 도핑 양성 판정과 그에 따른 징계의 책임이 UAF에 있다고 주장했다. 영국에는 해당 약물이 없다며 국가대표팀 소집 기간 중 체내에 금지약물 성분이 유입됐다고 믿고 있다는 것. 이에 셰브첸코 UAF 회장은 즉각 반박 성명을 내고 무드리크 측 대리인들이 도핑 양성 판정의 책임을 UAF 직원에게 허위로 떠넘기도록 반복해서 요구했다고 주장했다.

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첼시와 AC밀란 공격수 출신 셰브첸코는 무드리크의 발언이 "정직하고 전문적으로 업무를 수행하는 우리 구성원들에 대한 근거 없는 비방"이라고 비판했다. 이어 무드리크에게 발언을 철회할 것을 촉구했다.

그러나 무드리크는 21일 발표한 성명을 통해 또 한번 셰브첸코의 주장을 정면 반박했다. 그는 해당 주장이 "거짓말"이라며 "나와 내 대리인들은 그런 요구를 한 적이 전혀 없다"고 밝혔다.

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무드리크는 또 UAF가 자신의 도핑 양성 판정 원인을 규명하려는 소속팀 측의 조사를 방해하고 사실을 오도하려 했다고 주장했다. 이를 입증할 증거도 확보하고 있다고 덧붙였다. 무드리크는 "나와 내 팀은 내가 어떤 경위로 멜도늄에 노출됐는지, 누군가에게 책임이 있다면 누가 책임을 져야 하는지를 확인하기 위해 UAF에 거듭 도움을 요청했다"고 밝혔다. "당시 UAF에 보낸 여러 차례의 서한에서 변호인단은 독립적으로 검증할 수 있는 진실한 정보를 확보하는 것이 목적이라는 점을 분명히 했다. 오늘 오전 UAF가 언론에 유출한 서한 중 하나에도 변호인단이 '진실하고 검증 가능하며 신뢰할 수 있는 정보'를 원한다는 내용이 명확히 담겨 있다"고 설명했다.

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그는 UAF가 사건에서 책임을 회피하기 위해 비협조적인 태도를 보였을 뿐 아니라 자신의 팀을 오도하려 했다고도 주장했다. 무드리크는 "예를 들어 UAF 직원들은 청문회에서 내가 UAF의 보충제를 복용하지 않았다고 증언했고, 셰브첸코 회장도 성명에서 같은 주장을 반복했다. 그러나 나는 대표팀 훈련 캠프 기간 UAF가 제공한 제품을 사용했다는 사실을 입증할 왓츠앱 메시지를 갖고 있다. UAF가 반복해서 내놓은 주장이 틀렸다는 것을 증명할 증거가 있다는 의미"라고 강조했다.

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BBC는 '무드리크는 UAF가 자신의 변호인단이 요청한 자료에 반복적으로 늑장 대응했으며, 중요한 정보와 문서를 제공하지 않았다고 주장한다'면서 '이와 관련 UAF에 관련 입장을 요청했다'고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com