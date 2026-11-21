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[스포츠조선 전영지 기자]"나와 함께 하지 않는 선수에 대해선 아무런 유대감이 없다."

조제 무리뉴 감독이 레알마드리드 구단의 '맨유 유망주' JJ 가브리엘 영입 움직임에 분명한 거리를 뒀다.

가브리엘은 이번 주 초 자신의 소셜 미디어를 통해 맨유와 작별을 고했다. 가브리엘은 지난 9월 맨유에 선수 등록 취소를 요청했다. 올드 트래포드에서 1군 출전 기회를 충분히 얻지 못하는 데 대한 불만이 결국 결별로 이어진 것이라는 분석.

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가브리엘은 작별 메시지를 통해 다음과 같이 밝혔다. "여러분은 제가 언제까지나 소중히 간직할 순간들을 선물해주셨다. 모든 코치와 스태프, 팀 동료들, 그리고 저를 응원해준 모든 분께 감사드린다. 저를 믿어주고 성장할 수 있도록 도와줘서 감사하다. 이제 새로운 여정을 시작하지만, 맨유는 언제나 제 이야기의 한 부분으로 남을 것이다. 모든 것에 감사드린다. JJ."

맨유에서 마음이 뜬 특급 유망주 가브리엘에게 잉글랜드 프리미어리그는 물론 유럽 빅리그 복수 구단이 관심을 보였다. 하지만 그는 결국 레알마드리드 합류에 합의했고 레알마드리드는 이에 따라 맨유에 보상금을 지급할 예정이다.

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무리뉴 감독은 21일 기자회견에서 레알마드리드의 가브리엘 영입 추진에 대한 질문에 고개를 저으며 선을 그었다. 무리뉴 감독은 "할 말이 없다"고 짧게 답했다.

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취재진이 가브리엘이 A매치 휴식기 동안 레알마드리드 훈련장을 방문했다는 사실을 상기시키자 무리뉴 감독은 "아니다. 아니다. 나와 함께한 것은 아니다"라고 했다. 이어 자신이 현재 지도하는 선수들과의 관계를 강조했다. "나는 내 선수들에 대해 좋은 감정을 갖고 있다. 매일 함께하는 선수들과 좋은 관계를 유지하고 있다. 현재 내가 기용할 수 있는 선수들에 대해서도 좋은 유대감을 갖고 있다. 나와 함께하지 않는 선수들에겐 아무런 유대감이 없다"며 말을 아꼈다. 무리뉴 감독은 가브리엘의 레알마드리드행에 대한 구체적인 평가를 피하면서 자신이 매일 지도하고 실제로 기용할 수 있는 선수들에게만 관심을 두겠다는 분명한 입장을 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com