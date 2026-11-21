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[스포츠조선 김대식 기자]김민재와 바이에른 뮌헨에 비상이 걸렸다. '발롱도르' 해리 케인이 몇 달 동안 뛸 수 없다.

바이에른은 21일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 FC 퀼른과의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 10라운드 경기에서 1대1 무승부를 거뒀다. 이번 무승부로 바이에른은 2위 보루시아 도르트문트에 추격당할 처지에 놓였다.

선두를 빼앗길 수 있다는 위기보다 더 심각한 상황이 발생한 바이에른이다. 핵심 전력이 2명이나 부상으로 쓰러졌다. 전반 12분 마이키 무어에게 선제 실점을 내주며 끌려가던 바이에른이었는데, 해리 케인이 쓰러졌다. 전반 15분 페널티박스에서 뒤로 빠지는 공을 슈팅하려고 했던 케인이 수비수에게 태클을 당한 뒤에 쓰러졌다.

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케인은 넘어지자마자 극심한 고통을 호소했다. 수비수의 태클로 인해서 왼발 발목 윗부분에 강한 타격을 입었다. 케인은 더 이상 뛸 수 없는 상태였다. 걸어서 벤치로 이동했지만 케인의 부상은 심각했다.

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구단은 경기 후 '케인이 쾰른과의 홈경기에서 왼쪽 발목 인대가 파열되는 부상을 입었다. 이는 바이에른 의무팀의 정밀 검진을 통해 확인됐다. 이에 따라 올해 33세인 케인은 향후 몇 달간 결장하게 됐다'고 발표했다. 인대 파열은 최소한 2~3달 동안은 뛸 수 없는 부상이다. 케인의 나이가 적지도 않기에 부상 회복까지 더 오래 걸릴 수도 있다.

문제는 케인만 쓰러진 게 아니라는 점. 또 다른 에이스인 마이클 올리세마저 쓰러졌다. 전반 40분 바이에른의 공격 상황, 올리세가 페널티박스 바로 앞에서 슈팅을 시도하려고 할 때 상대 선수가 발을 집어넣으면서 올리세는 공이 아닌 상대 선수의 발을 차, 발목이 돌아갔다. 올리세도 극심한 통증을 호소했다. 전반 남은 시간은 뛰었지만 후반 시작과 함께 교체된 올리세였다. 경기 후 올리세는 목발을 착용한 상태였다.

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바이에른은 '올리세는 앞발바닥(전족부) 타박상 진단을 받았다. 프랑스 출신 공격수 올리세는 앞으로 며칠간 치료를 받을 예정'이라고 전했다. 올리세는 케인처럼 큰 부상은 아니라 다행이었다.