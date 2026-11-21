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[스포츠조선 전영지 기자]'잉글랜드 캡틴' 해리 케인(33)이 왼쪽 발목 인대 파열로 3개월 가까이 경기에 나서지 못하게 됐다.

바이에른 뮌헨은 21일(한국시각) 구단 공식 발표를 통해 케인이 쾰른과의 분데스리가 경기에서 왼쪽 발목 신데스모시스(윈위경비) 인대를 다쳤으며, 향후 수개월간 결장할 예정이라고 밝혔다. 발목 위쪽 경골과 비골의 아래쪽 끝 부분을 연결하고 잡아주는 인대를 다쳤다.

케인은 이날 오전 4시30분 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 2026~2027시즌 독일 분데스리가 10라운드 쾰른과의 홈경기에 선발 출전했다. 그러나 전반 15분쯤 쾰른 수비수 조엘 슈미트의 태클에 왼쪽 발목을 다쳤다. 케인은 경기를 이어가려 했지만 통증을 호소, 결국 전반 20분 토마스 비쇼프와 교체됐다. 전반 12분 만에 미키 무어에게 선제골을 허용해 0-1로 뒤지고 있던 바이에른 뮌헨은 전반 37분 나다니엘 브라운의 동점골로 균형을 맞췄고, 경기는 1대1 무승부로 끝났다.

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케인의 부상 정도는 예상보다 심각했다. 바이에른 뮌헨의 막스 에베를 스포츠 디렉터는 케인의 부상이 신데스모시스 인대 파열이라고 확인했다. 구단 의료진은 수술이 필요한지 여부를 검토중이다. 빈센트 콤파니 감독도 케인의 결장 기간이 몇 주가 아닌 수개월이 될 것이라고 예상했다. 영국 스카이스포츠는 3개월, 독일 빌트지는 3~4개월의 회복 기간이 필요할 수 있다고 보도했다.

발롱도르 수상에 빛나는 스트라이커 케인의 이탈은 바이에른 뮌헨에게 큰 타격이다. 케인은 이번 시즌 16경기 10골 10도움을 기록하며 팀 공격을 이끌었다. 최근 2026년 발롱도르까지 수상하며 최고의 한 해를 보내고 있었지만, 예기치 못한 부상으로 장기간 전력에서 이탈하게 됐다.

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설상가상 공격수 마이클 올리세도 쾰른전에서 부상해 전반 종료 후 교체됐다. 목발을 짚고 경기장을 떠나는 장면이 목격됐지만 발바닥 타박상으로 수일내 회복이 가능할 것이라는 발표가 나왔다. 그러나 이미 루이스 디아스, 세르주 그나브리, 이스마엘 사이바리, 알폰소 데이비스, 마누엘 노이어 등의 부상 공백 속에 케인의 장기 결장까지 에이스들의 이탈이 심각한 상황이다.

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케인의 장기 결장은 바이에른 뮌헨의 유럽챔피언스리그 일정에도 영향을 미칠 전망이다. 3개월의 결장 기간이 확정될 경우 내년 1월 20일 유럽챔피언스리그 맨유 원정도 출전이 어렵다. 잉글랜드 대표팀에도 케인의 부상은 뼈아프다. 내년 3월 노르웨이와의 네이션스리그 8강전을 앞두고 케인의 회복 여부가 큰 변수로 작용하게 됐다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com