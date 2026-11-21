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[스포츠조선 김대식 기자]모두가 손흥민의 조기 귀국을 예상하고 있다.

LAFC는 오는 24일(이하 한국시각) 미국 미주리주의 에너자이저 파크에서 세인트루이스 시티 SC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS)컵 서부 콘퍼런스 플레이오프 1라운드를 치른다. 1라운드는 3판2선승제로 진행되다.

MLS컵 플레이오프를 앞두고 미국 디 애슬래틱은 20일 플레이오프에 진출한 18개 구단의 파워랭킹을 자체적으로 책정해 발표했다. 매체는 'MLS는 플레이오프 진출 문턱이 넓어 관대한 리그이지만, 포스트시즌에 진출했다고 해서 모든 팀에 동등한 희망이 주어지는 것은 아니다. 플레이오프 상위 시드와 하위 시드 간의 전력 차는 상당히 크다. 최근 기세와 부상 변수가 큰 역할을 하기 때문에, 정규시즌 시드 순위가 한 시즌의 흐름을 보여줄 수는 있어도 어느 팀이 MLS컵 우승에 가장 유리한 고지를 점하고 있는지까지 설명해 주지는 못한다'고 먼저 언급했다.

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18개 구단 중 LAFC의 강함은 13번째에 불과했다. 1라운드 이후 8개 구단만 2라운드에 진출한다는 걸 고려하면 LAFC의 플레이오프 성적 '정배'는 1라운드 탈락이라는 이야기다. 그만큼 LAFC의 현재 흐름과 전력이 좋지 못하다는 의미다.

AFP연합뉴스

매체는 LAFC를 냉혹하게 평가했다. 'LAFC는 올 시즌 MLS에서 가장 실망스러운 팀 중 하나였다. 드니 부앙가와 손흥민을 보유하고도 무기력한 공격력을 보인 끝에 마크 도스 산토스 감독이 경질됐다. 구단은 사비 타마리트 감독 대행 체제에서도 6경기 1승에 그치며 반등하지 못했다'고 지적했다.

그래도 '두 스타 공격수의 존재와 탄탄한 수비 조직력, 그리고 절대 강자가 없는 서부 콘퍼런스의 판도를 고려하면 일말의 희망은 언제든 남아 있다'며 희망을 줬지만 '결승까지 진출할 수 있을 것이라 뒷받침할 근거는 부족하다'며 우승 후보는 아니라고 평가했다.

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1라운드 상대팀인 세인트루이스를 두고는 'US 오픈컵 우승에 총력을 기울였고, 그 전략은 성공을 거두었다. 구단은 콜럼버스 크루를 승부차기 끝에 꺾고 창단 첫 메이저 트로피를 들어 올렸으며, 북중미카리브축구연맹(Concacaf) 챔피언스컵 출전권까지 확보했다. 하지만 아쉽게도 그 오픈컵 결승전 이후 팀의 리그 경기력은 하락세를 탔다'고 분석했다.

AFP연합뉴스

동시에 '세인트루이스는 여전히 상당히 탄탄한 팀이며 서부 콘퍼런스 1번 시드 밴쿠버 화이트캡스의 가장 유력한 대항마로 꼽힌다'며 MLS컵 결승전에 진출할 수 있는 팀으로 바라봤다. 다만 최근 1달 동안의 기세가 압도적이지는 않다고 덧붙였다.

손흥민이나 부앙가가 함께 시너지 효과를 발휘하는 모습을 보여주지 못한다면 LAFC는 이번 시즌에도 플레이오프 탈락의 고배를 마실 것으로 예상된다.