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[스포츠조선 전영지 기자]쿠팡플레이가 대한축구협회와의 불공정 거래 행위 의혹을 일축했다.

20일 김재원 조국혁신당 의원이 기자회견을 열고 대한축구협회와 쿠팡의 불공정거래 의혹에 대한 신고와 함께 철저한 조사를 촉구한 직후다. 대한축구협회가 국제경기 개최 승인권을 행사하면서 쿠팡 측의 요청에 따라 경쟁사업자의 경기 개최를 제한하고, 사업자별로 서로 다른 승인 조건을 적용했다는 의혹을 제기하고 대한축구협회의 시장지배적 지위 남용, 불공정거래행위 및 사업자단체 금지행위와 쿠팡의 불공정거래행위에 대해 공정위의 판단을 요청했다. 대한축구협회가 국제경기 개최 승인권을 행사하면서 쿠팡 측의 요청에 따라 경쟁사업자의 경기 개최를 제한하고, 쿠팡에는 보증보험을 허용하거나 예치금을 면제하면서 경쟁사업자에게는 수십억원의 현금 예치금을 요구하는 등 차별적인 승인 기준을 적용했다는 의혹을 제기했다.

이와 관련 쿠팡플레이 측은 '한국 축구 팬들과 함께 일궈온 소중한 경험과 가치를 지키기 위한 쿠팡플레이의 입장'이라는 타이틀의 입장문을 배포했다. 쿠팡플레이 측은 2019년 '호날두 노쇼' 사건 이후 쿠팡플레이가 명문구단 초청, 고품질 중계, 독창적 콘텐츠 연계를 통해 한국 축구계에 기여한 바를 설명한 후 '쿠팡플레이는 대한축구협회로부터 어떠한 특혜도 받은 바 없으며 쿠팡플레이 역시 예치금을 납부했으며 이후 성공적인 경기 개최 실적과 안정적인 운영 역량을 인정받으면서 협회의 관련 규정에 따라 면제 조치를 적용 받았다'면서 '위와 같은 사실에도 불구하고 향후 진실을 왜곡하거나 악의적인 비방을 반복·유포할 경우, 법적 책임을 묻는 등 모든 조치를 단호하게 취할 것임을 분명히 밝힌다'는 입장을 표명했다. 아래는 쿠팡플레이의 입장문 전문이다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com.

[한국 축구 팬들과 함께 일궈온 소중한 경험과 가치를 지키기 위한 쿠팡플레이의 입장]

쿠팡플레이는 지난 수년간 '대한민국 축구 팬들에게 세계 최고 수준의 직관 및 중계 경험을 선사하겠다'는 일념 하나로, 누구도 선뜻 나서지 않던 길에 과감히 도전해 왔습니다.

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한국 축구 역사상 해외 명문 구단 초청 경기는 손에 꼽을 정도로 드물었으며, 특히 지난 2019년 '호날두 노쇼' 사태 이후로는 그 명맥마저 사실상 끊기면서 국내 팬들이 세계적인 구단의 경기를 직접 관람할 기회는 전무하다시피 했습니다. 주요 구단의 아시아 투어가 일본, 중국, 동남아 등으로만 향하고 국내에는 도전하려는 경쟁자조차 없던 상황에서, 쿠팡플레이는 리스크를 감수하며 첫발을 내디뎠습니다.

쿠팡플레이는 단순한 경기 초청에 그치지 않고 안정적인 대회 운영과 고품질 중계, 나아가 'SNL 코리아' 등 오리지널 콘텐츠와의 독창적인 연계를 선보였습니다. 이를 통해 국내 팬들은 물론 방한한 해외 구단들로부터도 높은 만족도를 이끌어 내며 두터운 신뢰를 쌓아왔습니다. 그 결과 트레블을 달성한 맨체스터 시티를 비롯해 바이에른 뮌헨, 파리 생제르맹(PSG), 아틀레티코 마드리드, 토트넘 홋스퍼 등 세계적인 구단과 엘링 홀란드, 네이마르, 앙투안 그리즈만 등 정상급 선수들의 방한을 매년 성사시켰습니다. 특히 이강인 선수의 PSG 및 아틀레티코 마드리드 이적 후 국내 데뷔전을 두 차례 성사시키고, 손흥민 선수의 토트넘 고별전까지 한국 무대에서 함께하며 팬들에게 뜻깊은 순간을 선사할 수 있었습니다.

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그러나 일부 사업자가 자체적인 사업 운영상의 미비점으로 유럽 구단들의 방한 계획마저 무산시킨 책임을 회피하고자, 쿠팡플레이에 사실과 다른 프레임을 씌우고 있습니다. 해외 명문 구단 초청은 철저한 준비가 필수적인 사업입니다. 개별 사업자의 재정적 여건이나 사업 운영상의 미비점 등으로 인한 개최 무산을 타사의 정당한 활동 탓으로 돌려서는 안 됩니다. 근거 없는 주장이 반복되어 축구 팬들을 위한 양질의 국제 경기 유치 동력이 꺾이는 일은 없어야 할 것입니다.

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쿠팡플레이가 주관해 온 모든 국제 경기는 관계 기관의 규정과 절차에 따라 투명하게 진행되었으며, 금일 제기된 의혹에 대해서도 이미 경찰 수사 결과 '혐의없음' 결정을 받은 바 있습니다. 새로운 근거나 사실관계의 변화 없이 유사한 주장이 반복되는 상황에 깊은 유감을 표하며, 쿠팡플레이는 오해를 바로잡고자 분명한 사실관계를 말씀드립니다.

첫째, 쿠팡플레이는 협회로부터 어떠한 특혜도 받은 바 없습니다.

해당 축구협회의 서한은 쿠팡플레이에 독점권을 부여하거나 경쟁사의 경기 개최를 금지하는 내용이 아닙니다. K리그 및 협회 공식 일정과 중복될 경우 경기를 승인하지 않는다는 원칙은 쿠팡플레이를 포함한 모든 사업자에게 동일하게 적용되는 기준임에도, 일부 문구만을 교묘히 왜곡 해석하여 특혜가 있었던 것처럼 여론을 호도하는 행위에 깊은 유감을 표합니다.

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둘째, 쿠팡플레이 역시 예치금에서 예외가 아니었습니다.

'호날두 노쇼' 사태 이후 도입된 예치금 제도에 의거, 쿠팡플레이 역시 협회의 요청에 따라 예치금을 납부한 바 있으며, 이후 성공적인 경기 개최 실적과 안정적인 운영 역량을 인정받으면서 협회의 관련 규정에 따라 면제 조치를 적용 받았습니다.

위와 같은 사실에도 불구하고 향후 진실을 왜곡하거나 악의적인 비방을 반복·유포할 경우, 법적 책임을 묻는 등 모든 조치를 단호하게 취할 것임을 분명히 밝힙니다.