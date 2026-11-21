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[스포츠조선 김대식 기자]미국에서 활약 중인 토마스 뮐러가 미국 메이저리그사커(MLS) 수준을 두고 폭탄 발언을 했다.

뮐러는 20일(한국시각) MLS 기자인 글렌 크록스와의 인터뷰에서 강등 제도가 없는 MLS의 구조가 선수들이 느끼는 압박감에 큰 차이를 만든다고 짚었다.

뮐러는 "강등 제도가 없으니 큰 압박감도 없다. 물론 승부욕은 필요하다. 지는 걸 좋아하는 사람은 아무도 없으니까"라며 "하지만 강등을 피하려고 사투를 벌일 때와는 완전히 다르다. 강등되면 당장 다음 시즌 구단 전체의 예산이 줄어들고, 구단 직원들이 일자리를 잃으며, 재정 규모 자체가 달라진다. 팬들이 느끼는 무게감도 전혀 다르다. 강등되면 선수들은 당장 내년에 뛸 계약조차 없어질 수 있다"고 말했다.

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이런 차이는 경기 스타일에도 그대로 나타난다고 했다. 뮐러는 "그래서 유럽의 하위권 팀을 상대할 때는 경기 스타일 자체가 달라진다. 그들은 말 그대로 '목숨을 걸고' 싸운다"며 "반면 이곳(MLS)은 시스템 때문인지 수비할 때 플레이 스타일이 조금 더 낙관적이거나 부주의한 느낌이 들 때가 있다. 프랑스어로 말하자면 일종의 '레세페르(laissez-faire, 방임적인)' 같은 분위기가 살짝 있다고 할까"라며 하위권 팀들의 마음가짐이 다르다고 지적했다.

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뮐러가 MLS 구단인 벤쿠버 화이트캡스에서 뛰고 있기 때문에 이번 발언은 큰 파장을 낳고 있다. 각 리그마다 구조와 운영 방식이 다르기 때문에 정답은 없지만 뮐러는 강등이 없는 상황 속 몇몇 팀들이 최선을 다하지 않는다는 느낌을 받았다는 것이다.

물론 뮐러는 긍정적인 측면도 함께 언급했다. 뮐러는 "경기가 오픈되면서 멋진 공격 장면들을 볼 수 있다는 점에서는 좋을 수도 있다"고 했다.

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하지만 뮐러는 "비교해 보자면, 이곳 선수들에게서도 가끔 정말 훌륭한 개인 기량이 나온다. 다만 내가 조금 아쉽게 느끼는 부분은 바로 '일관성', 즉 잘할 때와 못할 때의 편차다. 그 격차가 훨씬 크다"고 지적했다.

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뮐러는 이를 골프에 빗대 설명했다. 그는 "골프에 비유할 수 있을 것 같다. 핸디캡 10짜리 아마추어 골퍼도 가끔은 프로 선수조차 더 잘 칠 수 없을 만큼 완벽한 샷을 날린다. 축구로 치면 골대 구석 상단에 꽂히는 환상적인 프리킥 같은 것"이라며 "하지만 프로 선수의 미스 샷은 결코 아마추어의 미스 샷만큼 나쁘지 않다"고 말했다.

결국 핵심은 집중력이라는 것이 뮐러의 진단이다. 그는 "결국 90분 내내 선수들이 집중력을 유지하는 태도의 문제라고 본다. 내가 이곳에서 가끔 목격하는 부분이 바로 그런 점"이라고 덧붙였다.