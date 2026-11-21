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[스포츠조선 김대식 기자]역대급 황금세대의 끝은 결국에는 무관일까.

대한민국 국가대표팀이 2027년 12월로 연기된 사우디아라비아 아시안컵 우승 후보 순위에서 기대에 못 미치는 평가를 받았다. 축구 데이터 분석 매체 풋볼 미츠 데이터(FMD)가 20일(한국시간) 공개한 시뮬레이션 결과에서 한국은 우승 확률 8.3%로 24개 출전국 중 5위에 그쳤다.

1위는 현 시점 아시아 최강인 일본이었다. 일본은 우승 확률 33.2%로 2위 호주(16.8%)를 두 배 가까운 격차로 따돌렸다. 일본은 16강 진출 확률 99.4%, 8강 81.0%, 4강 64.6%, 결승 46.7%로 모든 단계에서 가장 높은 수치를 기록했다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서도 일본은 아시아 국가 중 유일하게 10위권(17위)다.

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FIFA 랭킹 아시아 3위인 호주(27위)가 우승 확률 2위였다. 호주의 결승행 가능성은 28.8%였다. 호주 다음으로 우승 확률이 높은 나라는 충격적이게도 사우디아라비아였다. FIFA 랭킹 54위에 불과한 사우디지만 아시안컵 우승 확률이 13%로 책정됐다. 결승 진출 확률도 26.7%로 3위였다. 사우디가 개최국이기 때문에 홈 어드밴티지를 높게 평가받은 것으로 보인다.

사우디 다음으로는 이란이었다. FIFA 랭킹 23위로 아시아에서 두 번째로 높지만 이란의 우승 확률은 11.7%였다.

FMD

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한국은 겨우 5위였다. 16강 진출 확률은 95.8%로 높았지만 8강 진출 확률이 54.9%로 뚝 떨어졌다. 사우디(74.2%), 이란(71.5%)과는 비교해도 차이다. 4강 진출 확률은 33.1%, 결승 진출 확률은 18.6%로 일본의 절반에도 미치지 못했다.

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더 눈길을 끄는 대목은 중위권과의 간격이다. 한국의 우승 확률 8.3%는 6위 우즈베키스탄(4.6%), 7위 요르단(4.0%)과 비교하면 2배가량 높지만, 사우디(13.0%)나 이란(11.7%)과의 차이보다 크지 않다. 8강 진출 확률에서는 우즈베키스탄이 59.1%로 한국(54.9%)을 오히려 앞섰다. 한국이 8강 문턱에서 '다크호스'에 발목이 잡힐 수 있다는 계산이다.

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이번 수치는 어디까지나 시뮬레이션 결과일 뿐이다. 다만 아시아 무대에서 늘 우승 후보로 꼽혀온 한국이 일본과의 격차는 물론, 중동 강호들과의 경쟁에서도 열세로 평가됐다는 점은 가볍게 넘기기 어렵다.

축구 대표팀 김민재와 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 김민재와 이강인이 카타르와 평가전을 하루 앞둔 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 훈련하며 대화하고 있다. 2026.11.16 ondol@yna.co.kr(끝)

심지어 한국은 역대급 황금세대라는 평가를 받았기 때문이다. 손흥민, 김민재, 이강인, 황인범 등 슈퍼스타들이 있는데도 불구하고, 아시안컵 결승조차 밟지 못할 것으로 예상되고 있다. 2015년 호주 아시안컵 결승 이후 2019년 대회 8강 충격 탈락, 2023년 대회에선 준결승에 머물렀다.

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026년 북중미 월드컵 실패 후 한국 축구가 표류하고 있는 상황도 악영향을 주고 있다. 대한축구협회장, 국가대표팀 사령탑 등 공백이 크다. 최근에는 선수단 내분 문제로 시끄러웠다. 아시안컵이 사우디 정세 불안으로 11개월 연기됐지만 그 시간 안에 많은 문제가 해결될 수 있을까.