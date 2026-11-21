사진캡쳐=sport

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[스포츠조선 김대식 기자]승부조작이 의심될 만한 자책골이 발생했다.

황인범의 소속팀 포르투는 21일(한국시각) 포르투갈 포르투의 에스타디오 두 드라강에서 열린 파레데스(3부 리그)와의 2026~2027시즌 포르투갈 FA컵 4라운드(32강)에서 1대1로 비긴 뒤 승부차기 끝에 3-1 진땀승을 거뒀다.

포르투는 포르투갈 프리메이라리가에서 리그 11경기 전승으로 압도적 1위를 질주하고 있는 중이다. 3부 구단인 파레데스를 상대로 완승이 예상된 경기, 포르투는 로테이션을 돌려 경기를 준비했다. 황인범은 벤치에서 출발했다. 포르투는 전반 41분에 터진 세스코 포파나의 선제골로 승리를 향해 나아가고 있었다.

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논란의 상황은 후반 12분에 발생했다. 파레데스가 역습에 나섰던 상황, 공격수 에릭 산타나가 포파나와의 경합을 이겨내고 공을 탈취했다. 산타나는 페널티박스 안에서 슈팅을 날렸다. 하지만 슈팅은 골키퍼에 막혔다. 공은 프란시스코 모우라에게 흘렀다. 주변에 다른 파레데스 선수가 있지도 않은 상황, 그런데 모우라는 갑자기 골대 안으로 공을 집어넣었다. 황당한 자책골이었다.

말도 안되는 플레이를 보인 모우라는 그대로 드러누워 자책했다. 황인범을 비롯한 다른 동료들은 그런 모우라를 일으켜 세웠다. 이후 모우라는 벤치에 교체를 요구했다. 모우라는 후반 25분 얀 베드나렉과 교체됐다.

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축구가 실수의 스포츠이기에 황당한 자책골이 나올 수 있기 마련이다. 하지만 이번 모우라의 자책골 상황은 유럽 현지에서도 승부조작이 의심될 정도로 논란이 되고 있다. 골키퍼한테 공을 패스한 것처럼 보이지만 패스 강도가 너무 강했고, 패스의 방향도 골키퍼쪽이 아니었다. 압박을 받지도 않는 상황인데 뒤로 공을 보낼 이유도 없었다. 여러 모로 이해가 되지 않는 자책골이었다.

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모우라의 자책골은 포르투를 대회 탈락 위기로 내몰았다. 3부 구단이지만 파레데스는 1-1 동점이 되자 완전히 기가 살아났다. 수비 집중력도 좋아지면서 포르투의 공세를 막아냈다. 후반 10분 교체로 경기장을 밟은 황인범이 중원에서 팀의 에너지를 불어 넣었지만 포르투는 결국 연장전까지도 골을 넣지 못했다.

행운의 여신에게 도움을 받아야 하는 승부차기까지 간 포르투였다. 다행히 긴장한 파레데스 선수들이 연이어 실축하면서 포르투는 포르투갈 FA컵 16강에 가까스로 진출할 수 있었다.