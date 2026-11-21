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[스포츠조선 김대식 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 지금의 이강인에 만족하지 않고 있다.

스페인 매체 아스는 20일(한국시각) '내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 예정이었던 아시안컵이 현지 정세 불안으로 연기되면서, 이번 소집은 내년 3월 전까지 이강인이 치른 마지막 한국 대표팀 일정이 되었다. 이강인이 대회 차출을 위해 팀을 떠날 필요가 없어졌다는 점은 시메오네 감독이 예상치 못했던 2027년 초반의 '전력 보강'이나 다름없다. 영입 당시 1월 차출이라는 단서 조항이 붙어 있었던 만큼 사령탑으로서는 큰 안도감을 느끼게 되었다'며 이강인에 대해서 집중적으로 포도했다.

아스는 최근 이강인이 아틀레티코에서 보여주는 모습이 기대에 미치지 못하고 지적했다. '차이를 만들어낼 수 있는 선수지만 꾸준한 출전 시간과 흐름을 이어가는 데 어려움을 겪고 있는 이강인의 최고 기량을 끌어내기 위한 모색이 이어지고 있다'고 했다. 이어 '물론 앙투안 그리즈만이 떠나면서 남긴 공백을 메우라고 누구에게도 요구할 수는 없는 노릇이다. 하지만 이강인과 알렉스 바에나는 팀에 2선 플레이를 불어넣을 수 있는 가장 적합한 자질을 갖춘 선수들이다. 넓은 시야, 남다른 볼 터치, 그리고 결정적인 킬패스를 갖췄다'고 했다.

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아스는 '이강인의 데뷔 초반 임팩트는 더할 나위 없이 훌륭했다. 이적하자마자 곧바로 팀에 완벽히 녹아든 모습'이라면서도 '하지만 최근 경기들에서는 존재감이 다소 줄어들었다. 유일하게 풀타임을 소화한 지난 오사수나전에서 득점을 기록한 이후, 팀이 치른 9경기 중 6경기에 선발 출전하고 2경기는 교체로 나섰으며, 슈투트가르트 원정 경기는 가벼운 불편함 탓에 벤치에서 끝까지 지켜보았다. 그 기간 동안 골문 앞에서 결정적인 한 방을 보여주지는 못했다'며 공격 포인트 생산력이 떨어지고 있다는 걸 지적했다.

이강인도 신경써야 하는 부분이다. 15경기에서 2골-1도움은 아틀레티코 7번에게 기대하는 수치는 아니다. 지난 바르셀로나전 아웃사이드 기점 패스처럼 이강인이 아틀레티코 득점 과정에서 상당한 지분을 차지하는 장면도 있었지만 결국 팬들이 원하는 건 공격 포인트다. 시메오네 감독도 그런 부분을 고민하고 있다.

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아스는 '시메오네 감독는 이강인이 가장 큰 영향력을 발휘할 수 있는 최적의 자리를 찾고 있다. 이강인이 자신의 슈팅 능력을 가장 잘 발휘할 수 있는 곳은 세컨드 스트라이커 자리다. 경기에 더 많이 관여하기 위해 측면으로 넓게 벌려 나오는 성향이 있는 이강인에 대해, 시메오네 감독은 그의 영향력을 잃지 않으면서도 골문과 더 가까운 위치에 배치하길 원한다. 현재로서는 보통 후반 60분경 교체 아웃되며 출전 시간이 제한되는 역할을 맡고 있다'고 전했다.

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이강인도 아틀레티코에서 주인공이 되기 위해 이적을 선택했기 때문에 책임감이 막중하다. 마지막으로 매체는 '이강인은 조연이 아닌 주인공, 즉 팀의 핵심 주축이 되기 위해 아틀레티코 이적을 택했다. 비중 있는 선수로 합류했지만, 이제 한 단계 더 도약하는 모습이 기대된다. 자신의 확고한 자리를 찾고, 결정적인 선수가 되는 것. 최고의 이강인은 아직 오지 않았다'고 적었다.