사진=히샬리송 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]토트넘의 골칫거리였던 히샬리송이 드디어 팀을 떠날 것으로 보인다. 다음 행선지로는 튀르키예가 거론되고 있다.

글로벌 축구 매체 골닷컴은 20일(한국시각) '히샬리송이 다시 트라브존스포르의 레이더망에 포착됐다'고 전하며 '트라브존스포르는 겨울 이적시장 계획에 일찌감치 착수했다. 후반기 우승 경쟁에 뛰어들 전력을 구축하기 위해 공격진 보강을 추진 중이며, 히샬리송은 영입 리스트 최상단에 이름을 올렸다. 구단은 시즌 개막 당시에도 그를 노렸으나 토트넘이 요구한 높은 이적료 때문에 협상이 교착 상태에 빠졌다. 지난여름만 해도 요원해 보였던 이 거래는 이제 충분히 현실 가능한 범위 안으로 들어왔다'고 전했다.

히샬리송은 로베르트 데 제르비 감독 체제에서 완전히 '아웃'됐다. 데 제르비 감독은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선수 명단에서 히샬리송을 전격 제외했다. 히샬리송이 공개적으로 반발했지만 데 제르비 감독의 선택은 변함이 없을 것으로 예상된다. 구단도 히샬리송을 내보내길 원하고 있다. 히샬리송이 이번 시즌을 끝으로 계약이 만료되기 때문에 토트넘도 이번 겨울 이적시장에 팔아야 조금이라도 돈을 챙길 수 있다.

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토트넘이 요구하는 이적료에도 변화가 생겼다. 매체는 '토트넘이 시즌 초 약 2000만유로(약 300억원)를 원했으나 이후 요구액을 1000만~1500만 유로(약 150억~225억원) 선으로 낮췄다'고 전했다.

트라브존스포르는 협상에 총력을 기울이고 있다. 매체는 '구단 수뇌부가 이미 토트넘 관계자들과 접촉을 마쳤으며, 히샬리송의 에이전트 측과도 연봉 요구액 및 개인 조건을 조율하고 있다'고 전했다. 다른 구단들이 영입전에 뛰어들기 전에 협상을 매듭짓겠다는 의도다. 선수 측에는 구단의 스포츠 프로젝트를 설명하며 간판스타이자 확고한 주전 자리를 보장하겠다고 설득하고 있다.

가장 큰 걸림돌은 여전히 이적료다. 매체는 '트라브존스포르가 1000만유로 이상은 지불할 의사가 없다'고 했다. 히샬리송의 계약이 올 시즌을 끝으로 만료돼 몇 달 뒤면 자유계약(FA)으로 풀리기 때문에 트라브존스포르는 이적료에 많은 돈을 주길 원하지 않는다.

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히샬리송은 당연히 이적을 원하고 있다. 매체는 '경기 감각을 되찾고 꾸준한 출전 시간을 확보하기를 간절히 바라고 있다'고 전했다. 트라브존스포르와 이해관계가 일치하는 셈이다. 다만 트라브존스포르만 그를 노리는 것은 아니다. 잉글랜드와 브라질의 여러 구단도 관심을 보이고 있어 향후 몇 주간 영입 경쟁이 한층 뜨거워질 전망이다.