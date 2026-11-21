사진=칼시

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 위대함을 보여주는 통계가 나왔다.

손흥민이 '2020년대 유럽 5대 리그 최다 공격포인트' 순위에서 당당히 8위에 이름을 올렸다. 아시아 선수로는 유일한 TOP 10 진입이다.

통계 매체 스탯뮤즈(StatMuse)를 인용한 미국 예측시장 플랫폼 칼시가 21일(한국시각) 발표한 자료에 따르면 손흥민은 2020년 이후부터 현재까지 유럽 5대 리그 203경기에서 85골-52도움, 합계 137개의 공격포인트를 기록했다.

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손흥민과 함께 랭킹에 오른 선수들은 그야말로 '월드클래스'의 향연이다. 킬리안 음바페(프랑스)가 250개(198골-52도움)로 1위, 해리 케인(잉글랜드)이 248개(190골-58도움)로 2위에 올랐다. 이어 로베르트 레반도프스키(폴란드)가 226개로 3위, 엘링 홀란(노르웨이)223개로 4위 그리고 모하메드 살라(이집트) 212개가 5위에 이름을 올렸다.

로이터연합뉴스

6위는 라우타로 마르티네스(아르헨티나)로 160개의 공격 포인트를 기록했다. 7위는 브루노 페르난데스(포르투갈)로 149개의 공격 포인트를 만들었다. 손흥민이 137개로 8위에 자리했다. 손흥민 뒤에 있는 선수가 놀랍게도 리오넬 메시(아르헨티나)였다. 메시는 손흥민보다 1개 적은 136개의 공격 포인트를 쌓았다. 마지막 선수는 케빈 더 브라위너(벨기에)로 134개를 만들어냈다.

놀라운 건 손흥민이 토트넘을 떠난 시점이 지금이 아닌 2025년 여름이라는 점이다. 벌써 꽤 많은 시간이 흘렀는데도 불구하고, 손흥민의 유럽 5대 리그 공격 포인트 랭킹이 여전히 8위다. 토트넘을 떠났던 시점을 기준으로 하면 브루노보다 앞선 7위를 기록했을 것으로 예상된다.

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경기당 공격포인트로 환산하면, 손흥민은 203경기에서 137개를 만들어 경기당 약 0.67개를 기록했다. 245경기의 마르티네스(0.65개)와 비교해 더 앞선다. 손흥민이 계속해서 토트넘에서 뛰었다면 더 좋은 기록을 만들어냈을 수 있을 것이다.

AFP연합뉴스

이번 순위가 또 하나 대단한 이유는 '꾸준함'에 있다. 손흥민은 토트넘 홋스퍼에서 오랜 기간 에이스로 활약하며 아시아 선수 최초로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕에 올랐고, 유럽 무대에서 쌓은 족적은 한국 축구는 물론 아시아 축구의 역사로 남았다. 세계 최고 선수들과 어깨를 나란히 한 이번 기록은 그 시간의 무게를 다시 한번 증명한다.