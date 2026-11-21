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[스포츠조선 김대식 기자]마우리시오 포체티노 감독은 맨체스터 유나이티드에서 팀 기강부터 잡아야할 것으로 보인다.

영국 매체 스탠다드는 21일(한국시간) '맨유의 스타 선수가 수많은 게이머들과 함께 신작 게임을 다운로드했지만, 일부 팬들은 포체티노 감독의 첫 훈련 세션을 앞두고 보인 그의 행동에 달갑지 않은 반응을 보였다'고 보도했다.

스탠다드는 '포체티노 감독 수요일 정식으로 지휘봉을 잡으면서 맨유에는 새로운 시대가 열렸다. 포체티노는 목요일 처음으로 1군 훈련을 지휘할 예정이며, 아르헨티나 출신 사령탑에게 주어진 첫 번째 시험대는 최대 라이벌 리버풀의 홈구장 안필드로 떠나는 험난한 원정 경기다. 맨유의 최대 라이벌 안방에서 긍정적인 출발을 끊는 데 모든 초점이 맞춰져야 할 시점이지만, 브라이언 음뵈모의 머릿속에는 다른 것이 최우선 순위로 자리 잡고 있었던 모양'이라고 언급했다.

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평소 비디오 게임 팬으로 잘 알려진 음뵈모는 수요일 자정 정식 출시를 앞두고 신작 GTA 게임을 미리 다운로드했다. 음뵈모가 자정이 가까워진 시각이었는데도 불구하고, GTA를 플레이할 준비를 마친 자신의 모습을 사진으로 찍어 게시했다.

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당연하게도 이 게시물은 온라인상의 일부 맨유 팬들에게 전혀 환영받지 못했다. 한 팬은 "팀은 강등권에 처해 있고, 주말에는 최대 라이벌을 상대로 무조건 이겨야 하는 경기가 기다리고 있으며, 새 감독님은 방금 미국에서 날아왔는데 빌어먹을 음뵈모는 자정이 넘도록 GTA6나 하고 앉아 있네"라고 분통을 터뜨렸다.

또 다른 게시물에는 "새 감독님과의 첫 훈련 전날 밤에 GTA 밤샘 플레이를 선택하다니 정말 대단한 결정이네"라는 비아냥이 올라왔다. 또 다른 팬은 "우리 지금 리그 18위고 다음 상대가 리버풀이야"라며 음뵈모에게 현실을 강조했다.

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팬들 입장에서는 화가 날 수밖에 없는 상황이다. 아직 시즌 초반이지만 맨유는 강등권인 18위다. 성적 부진으로 맨유는 마이클 캐릭 감독을 경질하는 선택을 내렸다. 팀 분위기가 매우 나쁜 상황에서 자정 가까운 시각에 게임 관련 게시글은 팬 입장에서 좋게 바라볼 수가 없다.

라이언이라는 이름의 팬은 "요즘 선수들은 분위기 파악 좀 하고 무엇을 올릴지 조금 더 영리하게 행동할 필요가 있다"고 지적했다.