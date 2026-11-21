한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김대식 기자]수원 삼성이 K리그2를 정복했다.

수원은 21일 수원월드컵경기장에서 열린 경남FC와의 '하나은행 2026 K리그2' 33라운드에서 3대1로 승리하며 잔여 일정과 상관없이 리그 우승을 확정했다.

선두 수원은 지난 8일 용인FC를 2대0으로 제압하면서 다음 시즌 K리그1로 승격이 확정됐다. 4년 만에 K리그1 복귀다. 하지만 수원은 승격에 만족할 생각이 없었다. 이정효 수원 감독은 우승과 함께 K리그1로 돌아가길 원했다. 수원의 우승 매직넘버는 '1'. 무승부만 해도 우승이 확정이었다.

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이정효 감독에게는 매직넘버 따위는 없었다. 승리와 함께 우승을 확정하고 싶어했다. 수원은 경기 초반부터 경남을 몰아쳤다. 수원의 선제골이 적절한 타이밍에 터졌다. 전반 20분 페널티박스 오른쪽에서 강성진이 올린 크로스가 김주찬에게 배달됐다. 가슴으로 잡아놓은 김주찬이 깔끔하게 마무리하며 선제골을 만들었다.

리드를 잡고서도 계속해서 공격을 시도한 수원. 경남은 세트피스 작전으로 반격했다. 전반전은 김주찬의 선제골로 웃은 수원의 흐름으로 마무리됐다.

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후반에도 수원의 분위기. 후반 7분 이준재가 왼쪽에서 기습적으로 치고 올라왔다. 과감한 슈팅이 골키퍼에게 막혔다. 루이스가 세컨드볼을 다이빙헤더로 이어갔지만 골키퍼가 다시 쳐냈다.

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결국 해결사 루이스가 해결했다. 후반 19분 김주찬이 왼쪽에서 날카롭게 크로스를 올렸다. 루이스가 수비 뒤에서 달려들어 머리로 마무리했다. 골키퍼가 다이빙을 시도할 수도 없는 궤적의 헤더였다. 이정효 감독은 격한 세리머니를 선보였다. 승리와 함께 우승을 확신하는 눈치였다.

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후반 24분 수원의 공격 과정에서 페널티킥이 선언됐다. 경남 수비수 김형원이 루이스를 잡아당겼다는 심판의 판정이었다. 경남 선수들은 강하게 항의하며 온필드 리뷰를 요청했다. VAR 판독실에서 해당 장면을 검토했지만 판정은 그대로 유지됐다. 키커로 나선 루이스가 가운데로 차며 우승 축하포를 터트렸다.

경남도 쉽게 포기할 생각이 없었다. 후반 33분 수원이 후방 빌드업 과정에서 실수를 범하고 말았다. 김준홍이 제대로 처리하지 못한 공을 김현오가 마무리했다. 경남의 반격은 여기까지였다. 이정효의 수원이 우승을 차지했다.

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한편 같은 시각 부산고덕운동장에서 열린 부산 아이파크와 충북청주FC의 경기는 무득점으로 마무리됐다.