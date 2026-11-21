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[이천=스포츠조선 전영지 기자]역시 해결사는 지소연이었다. 'WK리그 최강' 수원FC 위민이 W코리아컵 초대 챔피언에 등극했다.

수원FC 위민은 21일 오후 2시 경기도 이천종합운동장에서 펼쳐진 2026년 W코리아컵 결승전에서 후반 27분 캡틴 지소연의 결승골에 힙입어 세종 스포츠토토를 1대0으로 꺾었다. W코리아컵 원년 우승과 함께 전국체전 우승에 이어 첫 '더블'의 역사를 썼다.

W코리아컵은 한국 여자축구의 저변 확대를 위해 올해 대한축구협회가 신설한 대회다. 경기도 재정후원으로 시범 운영된 첫 W코리아컵은 대한축구협회와 경기도축구협회가 공동 주최로 열렸다. WK리그 8개 팀과 대학부 7개 팀 등 총 15개 팀이 6월부터 경쟁해왔고, 지난달 11일 준결승에서 서울시청을 5대0으로 꺾은 수원FC 위민과 인천 현대제철을 2대1로 꺾은 세종 스포츠토토가 결승에 진출해 이날 초대 우승 타이틀과 우승상금 3000만원을 놓고 한치 양보 없는 한판 승부를 펼쳤다.

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출처=KFA

박길영 감독 아래 지소연, 최유리, 하루히 등을 앞세워 리그 28경기에서 61골을 터뜨린 '리그 1위' 수원의 창과 '수비 레전드' 윤덕여 감독 아래 김도연, 신담영 등 베테랑 수비수들이 건재한 '리그 6위' 스포츠토토의 방패가 뜨겁게 격돌했다. 올 시즌 역대 전적에선 수원FC 위민이 4승으로 절대 우위인 상황. 양팀 감독 모두 "토너먼트 단판 승부에서 과거 전적은 아무 의미가 없다"고 했다. 사흘 전 WK리그 챔피언결정전에서 '3위' 경주한수원에 일격을 당하며 트로피를 넘겨준 수원FC도, 도전자의 입장인 스포츠토토도 동기부여는 확실했다. 경주한수원이 프리킥 한방으로 챔피언 트로피를 들어올린 상황, 윤덕여 스포츠토토 감독은 "올 시즌 수원의 24실점 중 16실점이 세트피스에서 나왔다"며 이 약점을 공략할 뜻을 분명히 했다. 박길영 감독은 "스포츠토토 수비라인이 중앙에서 밀집 수비를 펼칠 것으로 예상된다. 우리는 사이드를 공략하겠다"고 공언했다.

스포츠토토가 초반부터 강한 압박으로 수원FC 위민 공격을 막아섰다. 전반 5분 스포츠토토의 프리킥 찬스, 베테랑 박희영의 왼발 크로스에 이은 신담영의 헤더가 골대를 살짝 넘겼다. 전반 13분 수원 미드필더 서예진의 중거리 슈팅이 벗어났다. 전반 19분 스포츠토토 김미연의 문전쇄도를 막아서던 수원 수비가 옐로카드를 받았다. 이어진 프리킥, 박희영의 왼발 슈팅이 높이 떴다. 전반 21분 상대 패스미스를 틈탄 스포츠토토 공격수 이하림의 슈팅이 높았다. 전반 27분, 프리킥에 이은 코너킥 박희영의 크로스에 이은 헤더가 불발된 후 또 한번 코너킥이 선언됐다. 세컨드볼을 이어받은 서아리의 슈팅이 높이 떴다. 전반 31분 수원의 역습, 지소연이 폭풍질주하며 문전까지 밀고 들어갔지만 밀레니냐에게까지 연결되지 못했다. 김도연-신담영의 빗장 수비에 수원 공격이 힘을 쓰지 못했다. 0-0으로 전반을 마쳤다.

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후반 시작과 함께 수원은 서진주를 빼고 한다인을 투입하며 측면에 변화를 꾀했다. 스포츠토토 역시 이정연을 빼고 '영건' 이정인을 투입해 승부수를 던졌다. 후반 5분 스포츠토토의 코너킥 찬스에서 이하림의 헤더가 살짝 빗나갔다. 발을 구르며 아쉬움을 표했다. 후반 8분 스포츠토토가 결정적 찬스를 놓쳤다. 이하림의 킬패스를 이어받은 김미연의 단독쇄도, 1대1 찬스를 수원 골키퍼 김경희가 막아냈다. 후반 10분 수원 아야카의 코너킥, 밀레니냐의 날선 슈팅을 스포츠토토 골키퍼 류지수가 몸을 던져 잡아냈다. 후반 15분 박길영 수원 감독은 윤수정, 밀레니냐를 빼고 전민지 송지윤을 투입했다. 최유리가 측면에서 최전방 스트라이커로 나섰다. 후반 18분 윤덕여 스포츠토토 감독 역시 박희영 대신 윤민지를 투입했다. 후반 19분 수원 한다인의 슈팅을 류지수가 쳐냈다. 후반 22분 스포츠토토 영건 이정인의 강력한 중거리 기습슈팅을 김경희가 펀칭으로 막아냈다.

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사진제공=수원FC 위민

사진제공=수원FC 위민

일진일퇴의 공방속, 결국 해결사는 '지메시' 지소연이었다. 후반 27분 아야카의 코너킥을 골키퍼 류지수가 쳐낸 후 흘러나온 세컨드 볼을 문전에서 낚아채 강한 임팩트로 차넣으며 골망을 흔들었다. 침착하고 강력했다. 정규리그 20경기 만에 압도적 1위를 확정짓고도 챔피언결정전에서 한끗차로 통합우승을 놓인 설움을 스스로의 힘으로 떨쳐냈다. '대한민국 여자축구 리빙 레전드' 지소연의 수원FC 위민이 W코리아컵 초대 우승, 더블의 역사를 썼다. 유종의 미를 거뒀다.

이천=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com