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[이천=스포츠조선 전영지 기자]명불허전, 역시 '지메시' 지소연(수원FC 위민)이었다.

'대한민국 여자축구의 리빙레전드' 지소연이 21일 경기도 이천종합운동장에서 펼쳐진 세종 스포츠토토와의 W코리아컵 결승전 후반 27분 짜릿한 결승골을 밀어넣으며 수원FC 위민에 1대0 승리와 함께 초대 챔피언 역사를 썼다. 0-0의 답답한 흐름, 세종 스포츠토토의 견고한 수비라인에 좀처럼 공격의 실마리가 풀리지 않던 시점, 아야카의 코너킥 직후 흘러나온 세컨드볼을 절실하게, 그러나 누구보다 침착하게 노려찬 순간은 왜 그녀가 월드클래스인지를 다시 한번 입증한 장면이었다. 초대 챔피언을 결정 짓는 골 직후에도 그녀는 웃지 않았다. 신명나는 세리머니도 없었다.

결승전 결승골과 함께 김미연(세종 스포츠토토), 윤수정(수원FC 위민)과 나란히 3골을 기록하며 초대 최우수선수(MVP)에 등극한 지소연을 위한 '가드 오브 아너', 한솥밥 수원FC 선수들은 물론, 준우승팀 스포츠토토 선수들이 그녀를 장난처럼 때리며 축하하는 모습이 인상적이었다. 우승 후 기자회견에서 결승골 장면을 복기해달라는 요청에 "경기 내내 답답했고 경기력이 좋지 않아서 힘들었다. 세트피스에서 좋은 찬스가 왔고 이걸 살리지 못하면 힘든 경기가 될 것같아 집중해서 골을 넣을 수 있었다"고 돌아봤다. 세리머니를 하지 않은 데 대해 그녀는 "기쁘지 않았다. 경기력이 좋지 않아 숨고 싶었다"고 했다. "최우수선수상 시상식 때 선수들에게 엄청 두들겨 맞았다. 1년 내내 내 잔소리를 듣고 힘든 시간을 보낸 선수들이 준비를 하고 있었다. 심판 분들도 서 계시더라.(웃음) 쌓인 게 많으셨나 보다"며 웃었다. "양팀 선수들이 모두 축하해줘서 감사하고 기뻤다"고 했다.

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사진제공=수원FC 위민

초대 챔피언에 오르고도 활짝 웃지 않은 이유는 분명했다. 지고는 못사는 승부사, 지소연은 사흘 전 WK리그 챔피언 결정전에서 3위팀 경주한수원에 우승 트로피를 내준 사실을 곱씹었다. 전국체전 우승에 이어 WK리그 통합우승, W코리아컵 초대 우승을 목표 삼았었다. 특히 정규리그 압도적 1위에도 리그 챔프결정전에서 낙마한 건 뼈아팠다. 지소연은 "올해 우여곡절이 많았다. AWCL부터 챔프결정전, 오늘 결승전까지 많은 대회를 하면서 올해 제가 목표했던 것들을 하나씩 채워갔는데 많이 부족했다"고 돌아봤다. "정규리그에서 20승을 하고도 사흘 전 챔프결정전에서 무너지는 걸 보고 WK리그가 결코 쉬운 리그가 아니란 걸 다시 한번 느꼈다. 개인적으로는 두 번의 챔프결정전에서 두 번 다 좌절했다. 굉장히 멘탈적으로 힘들었다. 결승전, 결승골이 기쁘지 않았던 건 사흘 전 그 경기가 주마등처럼 스쳐갔다. 오늘 우승 세리머니를 했는데 사흘 전에 했으면 더 기뻤을 것같다는 생각이 들었다"고 속내를 털어놨다.

최우수선수로 선정되고도 그녀는 "올 시즌 그래도 잘한 것"을 묻는 질문에 즉답을 하지 않았다. 한참을 망설이더니 "잘한 게 없는 것같다"고 했다. "아직 선수로서 부족한 면이 굉장히 많고 제 시즌은 아직 끝나지 않았다. 대표팀의 스페인 카탈루냐 원정에서 벨기에를 상대로 좋은 결과를 가져와야만 올림픽 예선전 포트도 잘 배정받을 수 있다. 마지막까지 긴장을 늦출 수 없다"며 입술을 깨물었다.

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현재에 안주하지 않는 선수, 만족을 모르는 선수, 골을 넣고도 멈추지 않는 선수, 끊임없이 도전하는 선수. 35세의 '지메시' 지소연이 여전히 월드클래스인 이유, 띠동갑 후배들보다 여전히 한발 앞서는 이유, 첼시위민이 '마법사'를 잊지 못하는 이유, 다른 나라 선수들도 그녀를 존중하고 사랑하는 이유가 바로 여기에 있다.

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내년 브라질여자월드컵을 앞두고 후배선수들을 향한 메시지도 분명했다. "개인 기술을 갖고 이야기하는 것보다 전술적으로 팀이 가져가는 방향, 추구하는 방향을 이해하고 그 안에서 유기적으로 플레이해야 한다. 아직 그런 부분이 부족하다"고 짚었다. "어린 선수, 베테랑 선수 모두 영상도 많이 봐야 하고 공부도 많이 해야 한다. 아직 어린 선수들이 축구에 대한 열정도 부족하다. 열정, 의지, 투지를 더 채워야 한다. 앞으로 성장가능성이 충분하기 때문에 하나하나 채워나간다면 한국 여자대표팀에 도움이 되고 경쟁력도 생길 것같다"고 했다.

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아래는 지소연의 W코리아컵 우승 및 MVP 선정 후 기자회견 일문일답 전문이다.

이천=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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-우승 소감

초대 대회에서 수원FC 위민이 첫 우승을 하게 돼 굉장히 영광스럽고 수원FC 위민의 이름이 역사에 새겨지는게 기쁘고 감사하다.

-전반 경기가 잘 풀리지 않았다. 결국 결승골을 직접 해결했는데, 그 순간을 복기한다면?

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답답했고 경기력이 좋지 않아서 힘들었다. 세트피스에서 좋은 찬스가 왔고 이걸 살리지 못하면 힘든 경기가 될 것같아 집중해서 골을 넣을 수 있었다.

-결승골인데 세리머니도 하지 않았다.

기쁘지 않았다. 경기력이 좋지 않아 숨고 싶었다.

-오랜만에 WK리그에 돌아와 우승도 두 번하고 좋은 결과도 있었다. 마지막 경기였는데 1년 돌아봤을 때 개인적 소회는?

올해 우여곡절이 많았다. AWCL부터 챔프결정전, 오늘 결승전까지 많은 대회를 하면서 올해 제가 목표했던 것들을 하나씩 채워갔는데 많이 부족했다. 정규리그 20승을 하고도 사흘 전 챔프결정전에서 무너지는 걸 보고 WK리그가 결코 쉬운 리그가 아니란 걸 다시 한번 느꼈다. 개인적으로는 두 번의 챔프결정전에서 두 번 다 좌절했다. 굉장히 멘탈적으로 힘들었고 결승전, 결승골이 기쁘지 않았던 건 사흘 전 그 경기가 주마등처럼 스쳐갔다. 오늘 우승 세리머니를 했는데 사흘 전에 했으면 더 기뻤을 것같다는 생각이 들었다.

-최우수선수상 시상 세리머니때 양팀 선수들도 그렇고 후배선수들이 작정한 듯 때리던데….

엄청 두들겨 맞았다. 1년 내내 내 잔소리를 듣고 힘든 시간 보낸 선수들이 준비를 하고 있었다. 심판 분들도 서 계시더라.(웃음) 쌓인 게 많으셨 보다. 양팀 선수들이 모두 축하해줘서 감사하고 기뻤다.

-그래도 좋은 시즌을 보냈는데, 스스로 만족할 부분은?

없는 것같다. 아직 선수로서 부족한 면이 굉장히 많고 제게 시즌이 다 끝나지 않았다. 스페인원정 벨기에 상대로 좋은 결과를 가져와야 포트도 잘 배졍받는다. 마지막까지 긴장을 늦출 수 없다.

-어제 기자회견에서도 어린 선수들의 성장에 대한 이야기가 있었다. 내년 브라질여자월드컵을 앞두고 선수들에게 해주고 싶은 말.

선수들이 개인기술을 갖고 이야기하는 것보다 전술적으로 팀이 가져가는 방향, 추구하는 방향을 선수들이 이해하고 그 안에서 유기적으로 플레이해야 한다. 그런 부분이 부족하다. 어린 선수 베테랑 선수 모두 영상도 많이 봐야 하고 공부도 많이 해야 한다. 아직 어린 선수들이 축구에 대한 열정도 부족하다. 열정, 의지, 투지를 더 채워야 한다. 앞으로 성장가능성이 충분하기 때문에 하나하나 채워나간다면 한국 여자대표팀에 도움이 되고 경쟁력도 생길 것같다.