한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]다시 요동치고 있는 K리그1 상위권이다.

FC서울은 21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 전북 현대와의 '하나은행 K리그1 2026' 파이널 3라운드(36라운드)에서 1대0으로 승리했다. 최근 리그 4경기 동안 승리가 없었던 서울은 무승에서 탈출했다. 반면 전북은 6위까지 추락하고 말았다.

승리의 향방은 한순간에 갈렸다. 후반 9분 안데르손이 왼쪽에서 드리블을 시작했다. 현란한 발재간으로 돌파에 성공한 안데르손은 중앙으로 치고 들어오면서 과감하게 슈팅을 날렸다. 대포알 슈팅이 그대로 송범근을 뚫어냈다. 안데르손의 한 방으로 승리를 가져온 서울이었다.

Advertisement

같은 시각 포항스틸야드에서 열린 포항 스틸러스와 FC안양과의 경기에서는 승자가 나오지 않았다. 전반 23분 완델손이 페널티킥을 성공하면서 포항이 앞서갔다. 포항이 승리하는 것처럼 보였지만 경기 종료 직전 안양은 페널티킥을 얻어냈고, 마테우스의 극적인 동점골로 무승부가 됐다.

한국프로축구연맹

대전하나시티즌은 2위 희망을 이어갔다. 대전은 오후 4시 30분 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와의 경기에서 3대1로 역전승을 거뒀다. 이번 승리로 대전은 2위 울산 HD를 턱밑까지 추격했다. 패배한 강원은 5위로 하락했다.

강원이 먼저 웃었다. 전반 24분 코너킥에서 김대원이 날카롭게 올려준 킥을 최병찬이 깔끔한 헤더로 마무리했다. 하지만 2위를 노리는 대전도 쉽게 물러서지 않았다. 전반 38분 디오고의 개인 능력이 빛났다. 디오고는 자신에게 크로스가 투입되자 공을 우려하게 잡아둔 뒤에 서진수에게 넘겼다. 서진수가 다시 디오고에게 크로스를 보내자 디오고는 방향만 바꾸는 침착한 마무리로 해결했다.

Advertisement

Advertisement

대전에 리드를 안긴 선수는 루빅손이었다. 후반 8분 루빅손이 왼쪽에서 파고들자 강윤성이 적절하게 패스를 넣어줬다. 루빅손에게 강원 수비수 2명이 붙었지만 멋진 개인기로 뚫어낸 뒤에 한 박자 빠른 슈팅으로 박청효를 움직이지도 못하게 만들었다. 대전은 후반 38분 완벽한 팀플레이에서 터진 마사의 쐐기골로 경기를 마무리했다.

인천 유나이티드는 아시아챔피언스리그2 진출 희망을 키웠다. 같은 시각 인천축구전용경기장에서 열린 울산 HD과의 경기에서 2대1로 웃었다. 인천은 이번 승리로 4위로 올라섰다. 울산은 2위 자리가 위태로워졌다.

Advertisement

인천은 전반 23분 선제골을 터트렸다. 이주용부터 시작된 공격 전개가 레안드로를 거쳐 다시 이주용에게 향했다. 이주용의 날카로운 크로스를 무고사가 밀어 넣었다. 인천은 후반 40분 서재민의 날카로운 패스를 제르소가 마무리했다. 경기 막판 터진 김영권의 만회골은 너무 늦게 나왔다.