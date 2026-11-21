21일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과 경남 FC의 K리그2 2026 33라운드 경기. 수원이 승리하며 우승을 확정했다. 트로피를 들어올리며 환호하는 수원 이정효 감독과 선수들의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.21/

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[스포츠조선 김대식 기자]수원의 두 팀이 원하는 결과를 얻었다.

먼저 수원 삼성은 K리그2 우승을 확정했다. 수원은 21일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 열린 경남FC와의 '하나은행 2026 K리그2' 33라운드에서 3대1로 승리하며 잔여 일정과 상관없이 1위가 됐다. 4년 만에 K리그1로 복귀하는 수원은 트로피를 들어올렸다.

수원이 선제골을 터트렸다. 전반 20분 페널티박스 오른쪽에서 강성진이 올린 크로스가 김주찬에게 배달됐다. 김주찬이 깔끔하게 마무리하며 선제골을 만들었다. 후반 19분 김주찬이 왼쪽에서 크로스를 올려주자 루이스가 수비 뒤에서 달려들어 머리로 마무리했다. 루이스는 후반 24분 자신이 얻어낸 페널티킥을 직접 성공하면서 우승 축하포를 터트렸다. 경남은 후반 33분 김현오의 만회골로 희망을 살려봤지만 거기까지였다.

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같은 시각 부산고덕운동장에서 열린 부산 아이파크와 충북청주FC의 경기는 무득점으로 마무리됐다. 5위 부산은 이번 패배로 6위 화성FC에 추격당할 여지를 제공했다. 충북청주는 14위에 머물렀다.

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다이렉트 승격을 원하는 수원FC도 목표에 다가섰다. 오후 4시 30분 김포솔터운동장에서 열린 김포FC와의 경기에서 1대0으로 승리했다. 수원은 승점 63점이 되며 2위에 더 가까워졌다.

수원FC는 전반 18분에 나온 역습에서 앞서갔다. 장영우가 오버래핑을 나와 마테우스 바비에게 찔러줬고, 바비가 논스톱 슈팅으로 득점에 성공했다. 채프먼의 퇴장까지 발생한 김포는 수원FC를 추격하지 못했다.

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성남FC는 정말 오랜만에 웃었다. 성남은 같은 시각 탄천종합운동장에서 열린 용인FC와의 경기에서 5대0 대승을 거뒀다. 9월 초 김포FC전에서 승리한 후로 거의 3달 만에 승전보를 울린 성남이다.

성남은 전반 18분 롱볼 공격에서 김지혁의 선제골이 나오면서 앞서갔다. 행운도 따른 성남이다. 후반 시작과 함께 골대 바로 앞에서 이진섭의 어처구니없는 자책골이 나오면서 성남이 더 달아났다. 후반 14분에는 김지혁의 패스를 받은 김찬일의 쐐기골로 승기를 굳혔다. 성남은 후반 37분에 터진 프레이타스의 환상적인 중거리 득점과 경기 막판 터진 이재욱의 쐐기골로 대승을 완성했다.