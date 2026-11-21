사진제공=강릉시

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[스포츠조선 김가을 기자]한국대학축구연맹이 강릉시와 손잡았다.

한국대학축구연맹과 강릉시는 20일 강릉시청 시민사랑방에서 '함께 바꾸는 미래 모두 행복한 강릉 제23, 24회 1·2학년 대학축구대회'의 유치 및 성공적인 개최를 위한 업무협약을 했다.

이번 협약은 2027년 제23회, 2028년 제24회 1·2학년 대학축구대회의 안정적인 개최를 비롯해 강릉시 축구 발전과 대학축구의 활성화를 도모하기 위함이다. 양 기관은 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 지속적인 협력 체계를 구축하고 대회 운영 전반에 걸쳐 긴밀하게 협력하기로 뜻을 모았다.

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이에 따라 강릉시는 대회 개최를 위한 재정적 지원과 함께 대회 홍보 및 행정적 지원을 제공한다. 경기장 부대시설과 운영에 필요한 제반 여건도 지원할 예정이다. 연맹은 대회의 성공적인 개최를 위해 온·오프라인 홍보를 강화하며 대회 홍보 및 미디어 노출 확대에 힘쓸 계획이다. 원활한 대회 운영과 더 많은 대학 선수단의 참가를 위해 적극적으로 노력할 방침이다.

특히 이번 협약은 2년간 이어지는 대회 개최를 통해 강릉시와 대학축구 간 협력 관계를 더욱 공고히 하고, 지역을 대표하는 스포츠 행사로서 대회의 지속적인 발전을 도모한다는 점에서 의미가 있다. 대학축구대회 개최는 선수와 지도자, 관계자 등 다양한 축구 구성원의 지역 방문으로 이어져 스포츠를 통한 지역 교류와 활력 증진에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.

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박한동 한국대학축구연맹 회장은 "이번 협약은 대학축구의 안정적인 발전 기반을 마련하고, 강릉시와 함께 대학축구의 새로운 도약을 준비한다는 점에서 의미가 크다. 앞으로도 강릉시와 긴밀히 협력해 대회의 성공적인 개최와 대학축구 저변 확대에 힘쓰고, 대학축구 발전은 물론 지역 스포츠 활성화에도 기여하겠다"고 말했다.

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김중남 강릉시장은 "대학축구대회를 강릉에서 지속적으로 개최하게 되어 뜻깊게 생각한다. 전국 각지의 대학 선수단과 축구 관계자들이 강릉을 찾아 지역에 활력을 더하고, 대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 적극 협력하겠다"고 화답했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com