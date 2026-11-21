우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 대한민국 축구대표팀이 서울월드컵경기장에서 훈련을 가졌다. 모레노 감독과 이강인이 훈련 전 펼쳐진 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.27/

사진=AFC 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 2년 연속 아시아축구연맹(AFC) 올해의 국제선수상을 받았다. 축하가 쏟아지고 있다.

이강인은 19일(이하 한국시각) 태국 방콕에서 열린 2026년 AFC 어워즈에서 올해의 국제선수상 남자 수상자로 이름을 올렸다. 그는 지난해에 이어 2년 연속 수상의 영광을 안았다. 이 상을 2년 연속 받는 것은 이강인이 처음이다. 한국 선수로는 손흥민(LA FC)이 2015, 2017, 2019, 2023년 총 4회 수상했다. 김민재(바이에른 뮌헨)는 2022년에 영광을 안았다.

아틀레티코 마드리드 구단은 공식 계정을 통해 '이강인이 AFC 올해의 국제선수로 선정됐다. 2년 연속 수상이다. 축하한다. 앞으로도 더 많은 영광이 함께하길 바란다'고 기뻐했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 이강인이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

스페인 언론 '마르카'는 20일(한국시각) '이강인이 2026년 국제 축구 무대 최고의 아시아 선수로 선정됐다. 이강인은 2년 연속으로 이 상을 받은 첫 번째 주인공이 됐다'고 보도했다.

또 다른 언론 '문도데포르티보'도 '이강인이 한국을 넘어 아시아 대륙 전체의 역사를 새로 쓰고 있는 스타 선수다. 그는 2년 연속 AFC 올해의 국제선수상을 받으며 새 역사를 썼다. 이는 손흥민조차 달성하지 못한 기록'이라고 했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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이강인은 2026년 마지막 A매치를 마친 뒤 "올해 마지막 A매치라는 느낌이 나지 않는다. 선수들이 다 같이 열심히 뛰고 소통하며 최대한 대표팀에 도움이 되려고 했던 대표팀 소집이었다. 기분 좋고 행복하게 지냈다"고 말했다.

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한편, 이강인은 23일 오전 5시 스페인 마드리드의 콜리세움 알폰소 페레즈에서 헤타페와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기를 정조준한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com