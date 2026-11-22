epa13360037 Atletico de Madrid coach Diego Simeone attends a press conference at Majadahonda sports complex, Madrid, Spain, 07 November 2026, the day before their Spanish LaLiga match against FC Barcelona. EPA/Chema Moya

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 이강인의 소속팀인 아틀레티코 마드리드(스페인)의 이적 시장에 '빨간불'이 켜졌다.

스페인 언론 '아스'는 21일(이하 한국시각) '마우리시오 포체티노 맨유 감독 부임 뒤 리산드로 마르티네스 이적 가능성에 제동이 걸릴 수도 있다. 마르티네스는 내년 여름 맨유와의 계약이 만료된다. 아틀레티코 마드리드와 FC바르셀로나(스페인)가 관심을 보이고 있다. 하지만 포체티노 감독 부임은 상황을 완전히 바꿔놓을 수 있다. 마르티네스의 이적을 막을 수도 있다'고 보도했다.

맨유는 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막 10경기에서 1승5무4패(승점 8)를 기록하는 데 그쳤다. 20개 팀 가운데 18위에 머물러 있다. 결단을 내렸다. 마이클 캐릭 감독과 결별하고 포체티노 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 포체티노 감독은 23일 영국 리버풀의 안필드에서 열리는 리버풀과의 원정 경기에서 맨유 사령탑 데뷔전을 치른다.

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FILE - United States head coach Mauricio Pochettino walks off the field after the United States lost a World Cup round of 16 soccer match against Belgium in Seattle, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr, File) FILE PHOTO

'아스'는 '포체티노 감독은 맨유가 어려운 시기를 겪고 있는 상황에서 부임했다. 현재 EPL 강등권에 있는 맨유를 이끌고 있는 포체티노 감독은 팀을 위기에서 구해내야 하는 막중한 임무를 안고 있다. 이보다 더 중요한 것은 포체티노 감독 부임이 앞으로 맨유의 선수 이적에 영향을 미칠 수 있다는 점이다. 마르티네스는 항상 스페인 무대에서 뛰고 싶다는 의사를 밝혀왔다. 아틀레티코 마드리드와 FC바르셀로나가 마르티네스의 유력한 행선지로 거론되고 있다. 현재 그의 시장 가치는 약 4500만 유로로 추산된다. 그는 계약 만료로 자유계약선수(FA)가 된다. 많은 팀이 영입을 노리고 있다. 지금까지는 마르티네스가 맨유를 떠날 것이 확실해 보였다. 하지만 포체티노 감독 부임으로 상황이 바뀔 수도 있다'고 했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United Training - Trafford Training Centre, Carrington, Britain - November 2, 2026 Manchester United's Harry Amass and Lisandro Martinez during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

이 매체는 '디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 이미 비공개적으로 마르티네스에 대한 관심을 표했다. 그를 영입하게 된다면 매우 기뻐할 것이다. 참고로 시메오네 감독은 아직 아틀레티코 마드리드와 계약을 연장하지 않았다. 그러나 양측 모두 그가 다음 시즌에도 감독직을 유지하기를 바라고 있다. 마르티네스 영입은 시메오네 감독의 승인을 받은 상태'라고 덧붙였다.

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마르티네스는 올 시즌 EPL 8경기, 유럽챔피언스리그(UC) 3경기에 나섰다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com