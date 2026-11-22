사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구 '샛별' 2009년생 김지호(대전 하나시티즌 U-18)의 발끝에 다시 한번 관심이 쏠린다.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 22일 오후 11시30분(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드3에서 뉴칼레도니아와 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 2차전을 치른다.

한국은 1차전에서 우간다를 3대0으로 잡았다. 두 번째 상대인 뉴칼레도니아는 B조에서 사실상 최약체로 평가받는다. 하지만 방심은 없다. 김 감독은 대회에 앞서 "월드컵에 참가하는 모든 팀은 각 대륙의 경쟁을 거쳐 올라온 만큼 충분한 경쟁력을 갖추고 있다고 생각한다. 어느 한 팀도 쉽게 생각할 수 없다. 조별리그에서 만나는 팀들은 서로 다른 축구적 특성을 가졌다. 상대의 강점과 경기 방식을 철저하게 분석하고 준비해야 한다"며 "매 경기를 결승전이라는 자세로 준비하겠다. 우선 조별리그 통과를 위해 모든 역량을 집중하고 그 이후에도 계속해서 도전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

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관심을 받는 선수는 단연 김지호다. 대전 12세 이하(U-12) 팀을 시작으로 15세 이하(U-15), 18세 이하(U-18) 팀인 충남기계공고까지 거친 '성골 유스' 출신 선수다. 지난 4월엔 구단과 준프로 계약을 맺었다. 최근엔 '오스트리아 명문' 잘츠부르크 이적을 확정했다. 2027년 여름에 합류할 예정이다.

그는 우간다전에서도 뜨거운 발끝을 자랑했다. 이날 4-2-3-1 전술의 오른쪽 날개로 선발 출전한 김지호는 경기 시작 8분 만에 선제골을 넣었다. 이인우(수원 삼성 U-18)의 패스를 받은 김지호가 페널티 지역 오른쪽에서 날카로운 오른발슛으로 득점했다. 김지호는 후반 5분 상대 자책골을 유도했다. 그의 측면 크로스에 이은 남이안(울산 HD U-18)의 슈팅이 상대 수비수 무자드 음발리레를 스쳐 골대 안으로 들어갔다. 일본 축구 전문 매체 '풋볼채널'도 '대한민국 U-17팀이 우간다를 잡았다. 유럽 명문팀 이적이 확정된 유망주가 선제골을 넣었다. 오스트리아 강호 잘츠부르크 합류가 확정된 김지호의 선제골 등으로 크게 승리했다. 유럽 명문 구단 입단이 확정된 유망주가 대회 첫 경기에서 귀중한 선제골을 기록했다'고 놀라워했다.

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김지호는 이번 대회를 앞두고 "내가 가진 모든 것을 쏟아붓고, 최선을 다해 팀을 결승까지 이끌어보고 싶다. 목표는 가장 높은 곳인 우승"이라며 "이번 월드컵을 잘 마치고 프로에서 경험을 쌓은 뒤 해외로 나가서 이름을 알리고 싶다. 당연히 A대표팀에 들어가는 것도 목표고, 장기적으로는 레알 마드리드(스페인)와 같은 빅클럽에서 뛰고 싶다. 크리스티아누 호날두(알 나스르)처럼 시원시원하게 슈팅을 때리는 선수가 되고 싶다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com