사진출처=해리 케인 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]잉글랜드 대표팀 캡틴 해리 케인(33·바이에른 뮌헨)이 발목 인대 파열 수술을 성공적으로 마친 뒤 병상에서 직접 심경을 밝혔다.

수개월간 그라운드를 떠나게 됐디만 2027년을 향한 굳건한 재도약 의지를 다졌다.

케인은 22일(한국시각) 병원 침대에서 깁스를 하고 찍은 사진을 자신의 SNS에 올려 부상 이후 첫 메시지를 전했다. 케인은 21일 알리안츠 아레나에서 열린 쾰른과의 리그 경기 중 심각한 발목 부상을 당했다. 전반 15분 마이클 올리세의 크로스를 받아 슈팅을 시도하는 과정에서 쾰른 수비수 조엘 슈미트와 충돌했다. 슈미트가 먼저 공을 걷어낸 뒤 후속 동작에서 케인의 디딤발을 강하게 가격했다. 과거에도 발목 부상으로 고생했던 케인은 처음에는 통증을 참고 경기를 이어가려 했지만 결국 통증을 이기지 못하고 벤치를 향해 교체 신호를 보냈다. 두 명의 의료진 부축을 받으며 절뚝이며 그라운드를 빠져나갔다. 1대1 무승부로 끝난 경기 이후 목발을 짚고 경기장을 떠나는 모습이 목격됐다.

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정밀검사 결과 케인은 발목 윗부분 인대인 신데스모시스 인대 파열 진단을 받았고 성공적으로 수술을 마쳤지만, 향후 수개월간 결장이 불가피하다.

케인은 SNS에 "인생에는 좋은 순간과 힘든 순간이 공존한다. 이번 부상은 분명 매우 실망스럽지만, 언제나 그렇듯 회복력과 발전을 보여줄 기회로 삼겠다. 2027년을 향해 나아가겠다. 시즌 막바지 중요한 승부가 펼쳐질 때 더욱 좋은 모습으로 돌아오겠다"고 적었다. 이어 "힘든 시간은 영원히 지속되지 않는다. 강한 사람은 끝까지 버틴다"고 덧붙였다. 이 문구는 미국프로풋볼(NFL) 줄리언 에델먼에게 들은 말이라고 소개했다. 마지막으로 "응원 메시지를 보내준 모든 분께 감사드린다. 다 괜찮다"고 썼다.

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바이에른 뮌헨 구단도 케인의 수술이 성공적으로 끝났으며 향후 수개월간 경기에 나서지 못할 것이라고 공식 발표했다. 캡틴이자 주포인 케인의 부상은 잉글랜드 대표팀의 중요한 일정에도 치명타다. 잉글랜드는 3월 27일부터 노르웨이와 유럽네이션스리그 8강 1-2차전을 치른다. 케인의 회복 속도에 따라 출전 여부가 결정될 전망이다.

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이번 부상은 케인이 최고의 활약을 이어가던 시점에 발생했다는 점에서 더욱 뼈아프다. 케인은 지난해 10월 발롱도르를 수상했고, 바이에른 뮌헨과 2029년 6월까지 계약을 연장했다. 올 시즌 공식전 16경기에서 10골 10도움을 기록하며 기복 없는 경기력으로 팀 공격의 선봉에 서왔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com