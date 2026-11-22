취재진 질문에 답하는 손흥민 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 하루 앞둔 한국 축구 대표팀 손흥민이 12일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련하기에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.11.12 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 지금의 시간이 실망스러웠던 모양이다.

LAFC는 오는 24일(이하 한국시각) 미국 미주리주의 에너자이저 파크에서 세인트루이스 시티 SC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS)컵 서부 콘퍼런스 플레이오프 1라운드를 치른다. 1라운드는 3판2선승제로 진행된다.

경기를 앞두고 진행되 기자회견에서 손흥민은 "1년 반 정도 좋은 시간을 보내고 있다. 신경을 많이 써주신다. 하지만 즐기러 왔다기보다는 어딜 가더라도 이기고 싶고, 이 팀을 위해서 무언가를 가져다주고 싶은 마음이 크기 때문에 아직은 그렇지 못해 아쉽다"고 솔직하게 이야기했다.

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손흥민이 원하는 건 역시나 우승이었다. 그는 "새로운 경험을 하는 건 좋다. 다른 리그에서 경기를 뛰면서 좋은 친구를 만들고, 좋은 경험을 하면서 너무 재밌는 하루를 보내고 있다"고 말했지만 "우승하러 왔기 때문에 떠나기 전에는 꼭 우승을 시켜주는 게 저의 가장 큰 목표"라고 힘주어 말했다.

하지만 냉정하게 말해 LAFC는 지금 우승후보도 아니다. 플레이오프에 진출한 18개의 팀 중에서 12~14위권으로 평가받고 있다. 1라운드 조기 탈락이라는 충격적인 일이 벌어져도 이상하지 않은 게 지금의 LAFC다.

이에 손흥민은 "좋은 마음가짐으로 경기를 하러 가야할 것 같다. 정규 시즌에서 선수들이 힘들어하면서 자신감이 많이 떨어진 상태였다. 플레이오프와 정규 시즌은 완전히 다른 대회다. 우리를 상대로 하는 팀은 부담스러울 수밖에 없다. 이를 잘 이용해서 선수들과 긍정적인 이야기를 하면서 좋은 마음가짐으로 경기장으로 들어가야 할 것이다. 겸손하게 경기를 잘 준비해야 한다"고 했다.

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LAFC와 손흥민이 웃으려면 흥부 듀오가 살아야 한다. 지난 시즌에는 함께 빛났던 두 선수지만 이번 시즌에는 유독 그런 모습이 많지 않았다. 손흥민은 크게 걱정하지 않았다. 그는 "부앙가와는 서로 말하지 않아도 통한다. 비슷한 유형의 스타일이라서 그런 것 같다. 플레이오프 시즌도 마찬가지인 것 같다. 부앙가가 팀에서 가장 중요한 선수이기 때문에 이 선수의 장점을 제가 받쳐 줘야 하고, 이는 제가 해야 할 역할이기도 하다. 부앙가가 잘해야 팀이 잘되는 것이기 때문에 잘 도와주고, 이 선수가 가장 좋아하는 플레이를 할 수 있게 도와주는 게 제 임무 같다"고 했다.

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이 경기는 코리안 더비가 될 가능성이 높다. 세인트루이스에는 한국 국가대표 출신 정상빈이 뛰고 있다. 정상빈은 로테이션 멤버로서 뛰고 있는 중이다. 손흥민이 선발로 나올 것으로 예상되기 때문에 정상빈이 후반에 교체로 들어오거나 선발 명단에 이름을 올리면 코리안 더비다.

손흥민은 "상빈 선수뿐만 아니라 한국 선수와 어디에서든 경기하는 건 축복이다. 기대가 많이 된다. 올 시즌에 좋은 팀에서 좋은 활약을 해줘 자랑스러웠다. 둘 다 좋은 경기를 했으면 한다"면서도 "상빈이가 잘해도 우리가 이겨야 좋기 때문에 너무 잘하라고는 말하지 못하겠다. 오랜만에 얼굴 볼 수 있을 것 같아서 기대가 된다"고 했다.