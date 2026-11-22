사진=풋메르카토

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[스포츠조선 강우진 기자]레알 마드리드의 비니시우스 주니오르의 상황이 나아지지 않고 있다. 주전 자리를 사실상 박탈당했다고 볼 수 있다.

스페인 피차헤스는 22일(한국시각) '레알이 비니시우스를 둘러싸고 새로운 국면을 맞이하고 있다'며 '팀 내 확고한 주전으로 여겨졌던 그가 더 이상 선발 출전을 보장받지 못하고 있다'고 보도했다.

최근 비니시우스가 프리메라리가 경기에서 징계로 결장한 틈을 타 얀 디오만데가 입지를 넓혔고, 비니시우스를 둘러싼 잡음은 끊이지 않고 있다. 경기력에 대한 의문, 다른 공격수들의 높아진 존재감, 조세 무리뉴 감독이 강조한 실력 중심의 선수 기용 원칙이 맞물리면서 비니시우스가 팀 내 위상 일부를 잃었다는 인식이 커지고 있다.

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로이터연합뉴스

우선 비니시우스는 라리가 4경기 출전 정지 징계로 리그 경기에서 이탈해 있었다. 그사이 디오만데가 기회를 놓치지 않고 왼쪽 측면에 자리를 잡으며 무리뉴 감독에게 비중 있는 선택지로 떠올랐다. 이제 감독은 좋은 결과를 만들어낸 팀의 흐름을 깨뜨리지 않으면서 두 선수를 어떻게 활용할지 결정해야 한다.

매체는 '비니시우스는 자신의 자리를 되찾고 여전히 팀에 결정적인 차이를 만들어낼 수 있는 선수라는 사실을 증명해야 한다'면서도 '하지만 디오만데 역시 자동으로 선발 명단에서 밀려나서는 안 될 만큼 충분한 활약을 보여줬다'고 설명했다.

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무리뉴 감독에게는 두 선수를 양쪽 측면에 동시에 배치하는 선택지도 있다. 다만 이 경우 선수들의 위치와 공격 전술의 균형을 조정해야 한다. 비니시우스가 계속해서 벤치에 앉는 시간이 늘어난다면 떠날 가능성도 있다. 아스널과 맨체스터 유나이티드 등 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들이 그에게 관심을 보이고 있다. 그의 경기력이 개선되지 않을 경우 레알이 매각을 검토할 수 있다. 이적료는 1억5000만유로(약 2200억원) 수준이 될 것으로 전망되기도 한다. 결국 비니시우스가 경기력을 회복할 수 있을지가 관건이다.

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매체는 '상황은 여전히 유동적이다. 비니시우스는 다시 팀의 중심으로 돌아가기를 원하고, 디오만데는 자신의 자리를 쉽게 내줄 생각이 없다'며 '무리뉴 감독은 앞으로 몇 달 동안 레알의 방향을 좌우할 수 있는 두 선수의 경쟁을 관리해야 하는 상황이다'고 설명했다. 이어 '비니시우스가 선발 자리를 되찾고 기대에 걸맞은 경기력을 회복하지 못하는 한, 그를 둘러싼 논란은 계속될 전망이다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com