사진=레인저스

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[스포츠조선 김대식 기자]1000만유로(약 150억원)의 사나이 김민수의 공격 포인트가 드디어 터졌다.

김민수 소속팀 레인저스는 22일 오전 5시(한국시각) 스코틀랜드 마더웰의 퍼 파크에서 열린 마더웰과의 2026~2027시즌 스코틀랜드 프리미어십 14라운드에서 2대1로 승리했다. 이번 승리로 2위 레인저스는 선두 셀틱을 추격하는데 성공했다.

이번 시즌을 앞두고 김민수는 스페인 라리가2로 강등된 지로나를 떠나기로 결정했다. 지로나에서 프로 선수의 꿈을 키운 김민수는 지난 시즌에는 1군 출전 기회를 확보하기 라리가2 구단인 안도라로 임대를 떠났다. 바르셀로나 레전드인 헤라르드 피케 구단주가 직접 선택한 선수였다. 김민수는 제대로 된 1군 첫 시즌에 뛰어난 활약으로 잠재성을 인정받았다.

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지로나가 라리가2로 강등된 상황에서 김민수는 1부 리그 활약을 원했다. 이때 김민수에게 접근한 구단이 바로 레인저스였다. 레인저스는 김민수를 데려오기 위해 파격적인 결정을 내렸다. 김민수의 바이아웃인 1000만유로를 지불한 것. 레인저스 역사상 역대 최고액 영입은 무려 2000년 여름에 토레 안드레 플로를 영입할 때 지불한 1850만유로(약 300억원)였다. 2021년 여름을 끝으로 한 선수에게 1000만유로 이상을 투자한 적도 없었다. 하지만 김민수를 영입하기 위해 거액을 투자하기로 결정했다. 등번호도 10번을 맡기며 새로운 에이스의 도착을 알렸다.

이후 김민수는 데릭 매키니스 레인저스 감독의 전폭적인 지지를 받고 주전으로 기용됐다. 김민수는 경기장에서 뛰어난 에너지를 기반으로 존재감을 각인시키는데 성공했다. 하지만 문제가 있었다. 공격 포인트가 터지지 않은 것. 레인저스 입단 후 단 한 경기보다 빠지지 않고 출전했지만 골이나 도움을 기록하지 못했다. 김민수가 경기장에서 보여주는 활약이 워낙 좋아 많은 비판은 없었지만 10번을 달고 있는 선수라면 공격 포인트 생산력을 따라줘야 한다.

김민수도 마음이 급해질 수 있었는데, 마더웰전에서 드디어 공격 포인트를 터트렸다. 전반 8분 레인저스의 코너킥, 김민수가 키커로 나섰다. 김민수는 정확한 오른발로 문전으로 띄웠다. 공은 에마누엘 페르난데스에게 배달됐고, 페르난데스가 방향만 바꾸며 득점에 성공했다. 김민수의 레인저스 입단 후 첫 공격 포인트가 13경기 만에 터지는 순간이었다.

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김민수는 이날 최다 기회 창출(4회), 드리블 성공(4회) 등 경기장에서 대단한 존재감을 보여줬다. 두 차례의 유효 슈팅은 모두 골키퍼에게 막히면서 득점포는 아쉽게도 다음 기회로 미뤄졌다. 김민수는 후반 33분까지 뛰다가 교체됐다. 레인저스는 경기 종료 직전에 터진 극장골로 극적인 승리를 거뒀다.

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득점은 아니라고 해도, 김민수는 마음의 짐을 조금이나마 덜 수 있게 됐다. 시즌은 후반기에 더 중요하기 때문에 이제부터 공격 포인트를 쌓아가면 더 좋은 평가를 받을 수 있다. 새로운 국가대표팀 감독이 김민수를 어떻게 지켜보는지에 따라서 국가대표팀 소집도 충분히 가능하다.