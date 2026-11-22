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[스포츠조선 박찬준 기자]'혼혈 국대' 옌스 카스트로프가 마침내 복귀했다.

카스트로프는 22일(한국시각) 독일 묀헨글라트바흐의 보루시아 파크에서 열린 도르트문트와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 10라운드 홈 경기에서 왼쪽 윙백으로 선발 출전했다. 앞서 리그 2경기 교체 출전에 나섰던 카스트로프는 이날 시즌 첫 선발 경기를 소화했다. 카스트로프의 활약에도 묀헨글라트바흐는 0대1로 패했다. 묀헨글라트바흐는 최하위 탈출에 실패했다. 도르트문트는 리그 선두로 올라섰다.

지난해 여름 뉘른베르크에서 묀헨글라트바흐로 이적한 카스트로프는 분데스리가 첫 시즌부터 부상에 발목을 잡혔다. 잦은 부상에 완벽한 시즌 마무리를 해내지 못했다. 3월 소속팀 경기에서 발목 염좌로 이탈해 3월 A매치 기간도 날렸던 카스트로프는 4월에는 허벅지 부상으로 다시 무너졌다. 다행히 2026년 북중미월드컵에 최종 명단에 올랐다. 조별리그 최종전이었던 A조 최종전에서 후반 시작과 함께 투입되어 월드컵 데뷔에 성공했다.

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사진=빌트 캡처

하지만 프리시즌 부상으로 시즌 초반을 망쳤다. 수술대에 올랐다. 묀헨글라트바흐는 8월 '카스트로프는 몇 달 동안 팀에 합류할 수 없을 것이다. 카스트로프는 며칠 내로 어깨 수술을 받을 예정이다. 수개월간 결장할 것으로 보인다'며 '카스트로프는 친선 경기에서 어깨 탈골 부상을 입었고, 목요일 묀헨글라드바흐로 복귀했다. 추가 진단 결과 수술이 필요한 것으로 나타났다'고 설명했다. 이후 카스트로프는 수술을 무사히 마치며 재활에 매진했다.

조금씩 출전 시간을 늘리던 카스트로프는 루카스 울리히의 부상으로 선발 기회를 잡았고, 첫 출전에서 존재감을 과시하며 향후 기대감을 높였다. 카스트로프는 후반 29분 프랑크 오노라와 교체되기 전까지 74분간 그라운드를 누비며 공수에서 맹활약을 펼쳤다. 슈팅과 공격포인트는 없었지만, 드리블 3회를 시도해 모두 성공시키며 양 팀 통틀어 가장 많은 드리블 성공을 기록했다. 패스 성공률도 82%에 달했다. 특히 수비에서 돋보였다. 수비적 행동을 무려 11번이나 기록했다. 그는 태클 4회, 걷어내기 4회, 가로채기 3회를 성공시켰다.

사진=카스트로프 SNS 캡처

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카스트로프가 연착륙에 성공하며, 향후 주전 경쟁에서도 유리한 고지를 점령하게 됐다. A대표팀 복귀에 대한 가능성도 높였다. 카스트로프는 부상으로 로베르트 모레노 임시 감독 체제에서는 단 한번도 대표팀에 선발되지 못했다. 모레노 감독이 계약 종료를 앞두고 있는 가운데, 대표팀은 3월 다시 소집된다. 카스트로프가 지금과 같은 활약을 이어간다면 다시 한번 기회를 얻을 수 있을 전망이다.

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한편, 경기는 묀헨글라트바흐의 아쉬운 패배로 끝이 났다. 경기 초반부터 팽팽한 흐름이 이어졌다. 도르트문트는 펠릭스 은메차를 중심으로 공격에 나섰지만, 득점 기회를 번번이 다니엘 바츠 골키퍼의 선방에 막혔다. 묀헨글라트바흐도 반격했다. 조 스캘리와 로빈 하크가 날카로운 슈팅을 때렸지만, 득점으로 이어지지 않았다.

사진=황희찬 SNS 캡처

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전반을 0-0으로 마친 양 팀은 후반에도 공방을 이어갔다. 묀헨글라트바흐는 하크와 슈토가 강력한 슈팅으로 도르트문트를 흔들었다. 하지만 35분 결승골을 내줬다. 마르셀 자비처의 패스를 받은 은메차가 페널티박스 부근에서 강력한 오른발 슈팅으로 묀헨글라트바흐 골망을 흔들었다. 묀헨글라트바흐는 남은 시간 동점골을 위해 사력을 다했지만, 더이상 골은 나오지 않았다. 결국 경기는 도르트문트의 1-0 승리로 막을 내렸다.

한편, 황희찬(샬케)는 또 다시 마수걸이 골에 실패했다. 황희찬은 같은 날 독일 겔젠키르헨의 벨틴스 아레나에서 열린 슈투트가르트와의 경기에 선발 출전했다. 공식전 5경기 연속 선발 출전이었다. 하지만 득점하지 못하고 66분만에 교체아웃됐다. 여름이적시장을 통해 샬케 유니폼을 입은 황희찬은 아직 골맛을 보지 못했다.

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황희찬은 이날 기회 창출 2회, 드리블 성공 2회 등을 기록했다. 샬케는 이날 0대0 무승부를 거뒀다. 샬케는 강등권은 16위에 머물렀다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com