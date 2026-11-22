사진출처=해리 케인 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'발롱도르 위너' 해리 케인이 올 시즌 내 복귀에 강한 의지를 드러냈다.

케인은 최근 대형 악재를 당했다. 케인은 21일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 FC 퀼른과의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 10라운드 경기 도중 쓰러졌다. 전반 15분 페널티박스에서 뒤로 빠지는 공을 슈팅하려고 했던 케인이 수비수에게 태클을 당한 뒤에 쓰러졌다.

케인은 넘어지자마자 극심한 고통을 호소했다. 수비수의 태클로 인해서 왼발 발목 윗부분에 강한 타격을 입었다. 케인은 더 이상 뛸 수 없는 상태였다. 걸어서 벤치로 이동했지만 케인의 부상은 심각했다.

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구단은 경기 후 '케인이 쾰른과의 홈경기에서 왼쪽 발목 인대가 파열되는 부상을 입었다. 이는 바이에른 의무팀의 정밀 검진을 통해 확인됐다. 이에 따라 올해 33세인 케인은 향후 몇 달간 결장하게 됐다'고 발표했다. 인대 파열은 최소한 2~3달 동안은 뛸 수 없는 부상이다. 케인의 나이가 적지도 않기에 부상 회복까지 더 오래 걸릴 수도 있다.

케인은 2026년 최고의 한해를 보냈다. 꿈에 그리던 발롱도르까지 품었다. 올해 70회째를 맞은 발롱도르는 프랑스 축구전문지 '프랑스 풋볼'이 주관하는 세계 최고 권위의 축구 시상식이다.

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케인은 2026년 북중미월드컵과 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 등 메이저 대회에서 우승하지 못했지만, 소속팀과 국가대표팀에서 73골 8도움(65경기)을 기록하는 압도적인 퍼포먼스로 경쟁자를 따돌렸다. 스페인 대표로 북중미월드컵 우승을 차지한 '세기의 재능' 라민 야말(바르셀로나)은 케인, 킬리안 음바페(레알 마드리드)에게 밀려 3위에 머물렀다. 로드리(바르셀로나)와 리오넬 메시(인터 마이애미)가 각각 4위와 5위를 차지했다.

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케인은 잉글랜드 선수로는 스탠리 매튜스(1956년), 바비 찰튼(1966년), 케빈 키건(1978, 1979년), 마이클 오언(2001년)에 이어 25년만이자 통산 5번째로 발롱도르를 수상했다. 김민재 소속팀인 뮌헨 소속 선수가 '황금공'을 거머쥔 건 1981년 칼-하인츠 루메니게 이후 무려 45년만이다. 케인은 "어릴 적 사람들은 내가 슈퍼스타 재목이 아니라고 생각했다. 선수 생활 초기 우여곡절이 정말 많았다"라고 돌아본 후 "난 때를 기다리며 더 나은 선수가 되기 위해 꾸준히 노력했고, 지금 이 순간이 바로 그 노력의 결과물"이라고 소감을 말했다.

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TV로 시상식을 보고 있을 자녀들에게 "잘 시간이 벌써 지났어! 빨리 집에 가서 가족들과 기쁨을 나누고 싶다"라고 했다. 케인은 한 해 최다 득점자에게 수여하는 게르트 뮐러 트로피도 품었다.

지난 13일에는 크로아티아와의 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 리그A 3조 5차전 홈 경기에 선발 출전하며 잉글랜드 대표팀 최다 출전 기록까지 세웠다. 이날은 케인의 126번째 A매치였다. 케인은 피터 실턴(125경기)을 넘어 잉글랜드 대표팀 최다 출전 단독 1위가 됐다. 2015년 3월 리투아니아와의 유로20216 예선전에서 A매치에 데뷔한 케인은 11년만에 대기록을 썼다. 1970년부터 1990년까지 20년에 걸쳐 대기록을 썼던 실턴의 기록을 단숨에 넘어섰다.

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하지만 호사다마라 했던가. 케인은 2026년 종료를 앞두고 큰 부상을 당했다. 하지만 케인은 좌절하지 않았다. 그는 자신의 SNS에 발목에 깁스를 한 채 병상에서 밝게 웃으며 엄지를 치켜세운 사진을 게시하며, 올 시즌 내 복귀 의지를 다졌다. 케인은 '인생에는 좋은 순간과 힘든 순간이 공존한다. 이번 부상은 분명 매우 실망스럽지만, 언제나 그렇듯 회복력과 발전을 보여줄 기회로 삼겠다. 2027년을 향해 나아가겠다. 시즌 막바지 중요한 승부가 펼쳐질 때 더욱 좋은 모습으로 돌아오겠다'고 적었다.

이어 미국프로풋볼(NFL) 슈퍼볼 3회 우승에 빛나는 와이드 리시버 줄리언 에델먼의 명언인 '힘든 시기는 오래가지 않지만, 강한 사람은 오래 버틴다'는 문구를 인용하며 응원 메시지를 보내준 팬들에게 마지막으로 '응원 메시지를 보내준 모든 분께 감사드린다. 다 괜찮다'고 썼다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com