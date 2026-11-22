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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민도 독일 레전드 토마스 뮐러와 같은 생각을 가지고 있었다.

LAFC는 오는 24일(한국시각) 미국 미주리주의 에너자이저 파크에서 세인트루이스 시티 SC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS)컵 서부 콘퍼런스 플레이오프 1라운드를 치른다. 1라운드는 3판2선승제로 진행된다.

경기에 앞서 기자회견에 참석한 손흥민에게 뮐러의 의견에 대한 생각을 물어보는 질문이 나왔다. 최근 뮐러는 MLS에는 압박감이 없다는 소신 발언으로 화제가 됐다. 뮐러는 "강등 제도가 없으니 큰 압박감도 없다. 물론 승부욕은 필요하다. 지는 걸 좋아하는 사람은 아무도 없으니까"라며 "하지만 강등을 피하려고 사투를 벌일 때와는 완전히 다르다. 강등되면 당장 다음 시즌 구단 전체의 예산이 줄어들고, 구단 직원들이 일자리를 잃으며, 재정 규모 자체가 달라진다. 팬들이 느끼는 무게감도 전혀 다르다. 강등되면 선수들은 당장 내년에 뛸 계약조차 없어질 수 있다"며 MLS의 문제를 지적했다.

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AFP연합뉴스

그는 이런 차이가 경기 스타일에도 그대로 나타난다고 했다. 뮐러는 "그래서 유럽의 하위권 팀을 상대할 때는 경기 스타일 자체가 달라진다. 그들은 말 그대로 '목숨을 걸고' 싸운다"며 "반면 이곳(MLS)은 시스템 때문인지 수비할 때 플레이 스타일이 조금 더 낙관적이거나 부주의한 느낌이 들 때가 있다. 프랑스어로 말하자면 일종의 '레세페르(laissez-faire, 방임적인)' 같은 분위기가 살짝 있다고 할까"라며 자신이 느낀 바를 그대로 밝혔다.

손흥민도 뮐러가 같은 생각이었다. "뮐러의 지적이 정확히 맞았다. MLS는 점점 더 커지고 있고, 이름값 있는 스타 선수들이 계속 MLS로 오고 있다. 하지만 동시에 강등이라는 개념이 없기 때문에 때로는 압박감이 덜하게 느껴지는 면이 있다. 하위권으로 시즌을 마쳐도 여전히 이 리그에 잔류할 수 있다"고 동의했다.

손흥민은 계속해서 "뮐러는 독일 분데스리가에서 엄청난 시즌과 커리어를 보냈기 때문에 그런 발언을 할 자격이 충분하고, 저 역시 전적으로 동의합니다. (강등제가 있는 곳에서는) 매주, 이틀에 한 번꼴로 엄청난 압박감을 느낀다. 잘하지 못하거나, 경기력이 안 좋거나, 팀이 흔들려서 순위표 맨 아래에 있으면 힘든 시간을 보내게 되죠. 그래서 그런 점이 오히려 더 재미있게 만든다"고 했다.

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손흥민은 다만 자신이 할 수 있는 건 없다고 선을 그었다. "내가 통제할 수 있는 부분이 아니다. 이곳에서 치열함을 즐기고 있다"며 "제가 바란다고 바꿀 수 있는 건 아니지만, 그저 MLS가 최고 중의 최고가 되기를 바랄 뿐"이라고 마무리했다.