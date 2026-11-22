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[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG)의 데지레 두에가 부상으로 이탈했다. 이강인을 내보낸 PSG의 선택이 전력 공백으로 이어질지 관심이 쏠린다.

프랑스 레퀴프는 22일(한국시각) 'PSG의 두에가 오른쪽 무릎 전방십자인대를 다쳤다'며 '정확한 부상 상태는 MRI 검사에서 확인될 예정이지만, 이미 전방십자인대 손상이 확인된 것으로 알려졌다'고 보도했다.

PSG는 두에가 MRI 검사 결과를 기다린 뒤 공식 입장을 발표할 예정이다. 구단과 의료진은 두에가 오른쪽 무릎 전방십자인대에 문제가 있다는 것을 확인한 상황이다. PSG는 이날 열린 니스와의 경기에서 3대2로 승리했다. 그러나 주전 공격수 두에가 전반전 부상을 당하면서 들것에 실려 경기장을 빠져나간게 문제다. 그는 눈물을 흘리는 모습까지 보이면서 장기 부상이 우려스럽다.

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매체는 '초기 검사만으로도 두에가 앞으로 수개월 동안 경기에 나서지 못할 것이라는 점은 확인됐다'며 '예정된 정밀 검사를 통해 영상의학적 검진 결과를 바탕으로 부상의 정확한 상태와 심각성을 파악하고, 최종 진단을 내릴 예정이다'고 전했다.

PSG에게는 올해 이강인을 매각한 결정이 아쉬울 수 있는 순간이다. 이강인이 아틀레티코 마드리드로 떠난 이후 PSG는 그를 대체할 수 있는 선수를 영입하긴 했다. 그러나 이강인이 로테이션 선수로서 PSG에 기여한 바는 컸다. 매시즌 부상자가 발생했을 때 그 자리를 채웠다. 공격과 미드필드 진영을 가리지 않고 자리를 채우면서 감독에게는 든든한 카드였다. 백업 선수로 출전 기회를 얻는 순간에도 호평을 받을 경기력을 보여주면서 최고의 로테이션 자원이라는 찬사까지 나왔다. 이강인이 없는 PSG가 핵심 공격수 두에의 공백을 해결할 수 있을지 기대를 모은다. 선수층이 탄탄한 PSG지만, 현시점에서 이강인의 공백이 다소 아쉬울 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com