21일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과 경남 FC의 K리그2 2026 33라운드 경기. 수원이 승리하며 우승을 확정했다. 이정효 감독이 강우영 대표이사와 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.21/

21일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과 경남 FC의 K리그2 2026 33라운드 경기. 수원이 승리하며 우승을 확정했다. 트로피를 들어올리며 환호하는 수원 이정효 감독과 선수들의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.21/

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[스포츠조선 박찬준 기자]수원 삼성이 마침내 K리그2 정상에 올랐다.

수원은 21일 수원월드컵경기장에서 열린 경남FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드에서 3대1 승리를 거뒀다. 지난 라운드에서 최소 2위를 확보하며 승격을 확정지었던 수원은 이날 승리로 승점 69점(21승6무4패)을 기록, 2위 수원FC(승점 63)와의 격차를 6점으로 벌리며 남은 1경기 결과에 상관없이 우승을 차지했다. 수원은 이날 경기장을 찾은 1만9291명의 환호 속 트로피를 들어올렸다. 수원은 3년 간 이어진 암흑 같은 2부 생활을 해피엔딩으로 마무리했다.

가장 큰 목표였던 승격을 달성했지만, 수원에게도 의미 있는 우승이었다. 수원은 2019년 코리아컵 우승 이후 트로피와 인연이 없었다. 이번 우승으로 7년 간 이어진 가뭄을 끊었다. 새로운 역사도 썼다. 창단 첫 K리그2 우승을 차지한 수원은 제주SK에 이어 1, 2부리그를 모두 제패한 두번째 구단이 됐다. 뿐만 아니라 K리그1, 2, 코리아컵, 아시안클럽선수권(현 아시아챔피언스리그)을 모두 차지한 K리그 최초의 구단이 됐다.

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21일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과 경남 FC의 K리그2 2026 33라운드 경기. 수원이 승리하며 우승을 확정했다. 트로피를 들어올리며 환호하는 수원 이정효 감독과 선수들의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.21/

이정효 감독은 K리그2 무대에서 서로 다른 두 팀을 정상으로 이끈 유일한 사령탑이 됐다. 이 감독은 2022년 K리그2로 강등된 광주FC를 우승으로 이끌며 1부 승격을 지휘한 바 있다. 상주 상무를 지휘했던 박항서 감독(2013, 2015년)과 함께 K리그2 최다 우승 사령탑이라는 기록도 남겼다.

올 시즌을 앞두고 '이정효 영입'이라는 승부수를 띄운 수원은 마침내 승격과 우승이라는 두마리 토끼를 잡았다. 이 감독은 "우승을 확정해 기분이 좋다. 승격과 우승에 취하지 않고 되돌아보며 보완점을 찾겠다"고 소감을 전했다.

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승격의 일등공신은 역시 이 감독이다. 이 감독은 선수단 체질 개선에 나서며 '수원병'에 걸린 팀을 빠르게 바꿨다. 팬들의 환호에 취해 있던 수원은 이제 리그에서 가장 많이, 열심히 뛰는 팀 중 하나가 됐다. 이 감독은 이 과정에서 2000년대생들을 적극 중용하며, 앞으로가 더욱 기대되는 팀으로 만들었다.

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21일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과 경남 FC의 K리그2 2026 33라운드 경기. 수원이 승리하며 우승을 확정했다. 이정효 감독과 강우영 대표이사가 팬들과 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.21/

프런트의 역할도 빼놓을 수 없다. 사실 수원의 몰락은 사무국에서 시작됐다. 강등되던 해 수원 서포터스가 사무국 주요 인사의 실명을 걸개로 걸어놓을 정도였다. 이후 박경훈 단장 등이 나섰지만, 내부 문제는 여전했다. 강우영 대표이사를 중심으로 한 프런트는 혁신적인 변화를 택했다. 단장 없이 박평식 사무국장 체제로 꾸렸다. 의사결정 과정을 줄이며, 신속하고 정확한 결정을 내릴 수 있게 했다.

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12명의 사단을 모두 수용하는 파격 대우 끝에 이 감독을 품은 것이 시작이었다. 이 과정에서 손편지까지 쓰는 열정으로 K리그1 클럽들의 러브콜을 받는 이 감독의 마음을 사로잡았다. 프런트의 입김이 강했던 선수 영입 과정에서도 이 감독에 전폭적인 신뢰를 보내며, 선수단에 힘을 실어줬다.

루이스 영입 과정이 대표적이었다. 수원은 당초 브루노 실바를 보낼 예정이었다. 대체자로 르본을 데려왔다. 하지만 이 감독은 면담 후 실바를 잔류시키기로 했다. 졸지에 왼쪽 측면에 외국인 선수가 두 명이 자리하게 됐다. 실바의 잔류로 이적을 감안해 짜놓은 예산 체계까지 무너졌다. 예전 같으면 갈등이 생길 수도 있었지만, 프런트는 이 감독의 판단을 믿었다.

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21일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과 경남 FC의 K리그2 2026 33라운드 경기. 수원 루이스가 팀의 두번째 골을 터뜨리고 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.21/

21일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과 경남 FC의 K리그2 2026 33라운드 경기. 수원이 승리하며 우승을 확정했다. 이정효 감독이 강우영 대표이사와 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.21/

그러던 중 루이스가 매물로 나왔다. 부산 아이파크가 참전했다는 소식을 이 감독이 구단 수뇌부에 루이스 영입을 강력히 요청했다. 강 대표는 고심 끝에 결단을 내렸다. 말그대로 영혼까지 끌어모아 이적료를 준비했고, 막판 줄다리기 끝에 영입에 성공했다. 루이스는 결국 수원의 마지막 퍼즐이 됐다. 데뷔전부터 득점포를 가동한 루이스는 9경기에서 7골을 폭발시키며 해결사 역할을 톡톡히 했다. 이 감독은 루이스는 물론 브루노 실바, 르본까지 적절하게 활용하며, 구단의 결단에 부응했다.

프런트와 선수단이 하나가 된 수원은 값진 결과를 만들었다. 이 감독도 우승을 차지한 후 프런트의 이름 하나하나를 호명하며 감사의 뜻을 전했다. 이 감독은 "강우영 대표님, 박평식 사무국장님, 이은호 프로님, 전택수 스카우트, 서영진 팀장님, 박원교 코치, 육태훈 분석관, 이순욱 분석관 등과 적극적으로 소통하며 1년을 보낼 수 있어서 좋았다. 시즌 중엔 시간 싸움이 많았다. 특히 스카우트 문제에 관해선 이견 조율과 결재가 빠르게 이뤄져 후반기에 좋은 선수들이 대거 합류할 수 있었다. 그런 부분에 있어 감사한 마음을 가지고 있다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com