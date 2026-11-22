사진캡쳐=DS스포츠

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[스포츠조선 김대식 기자]아르헨티나 국가대표 레안드로 파레데스가 인터뷰 도중 실신하는 사태가 발생했다.

파레데스의 소속팀 보카 주니어스는 22일(한국시각) 콜롬비아 바랑키야의 에스타디오 메트로폴리나토 로베르토 멜렌데스에서 열린 아틀레치쿠 미네이루와의 콘메볼 수다메리카나 결승전에서 2대0으로 승리해 우승을 차지했다.

경기 후 충격적인 상황이 발생했다. 파레데스는 아르헨티나 매체 DS스포츠와 인터뷰하고 있다가 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다. 통로쪽을 바라보면서 답변을 하고 있던 파레데스였지만 갑자기 눈이 풀리면서 그대로 바닥에 쓰러졌다. 인터뷰하던 기자를 비롯해 주변 사람들도 깜짝 놀랄 수밖에 없었다. 다행히 파레데스는 의식을 찾은 것으로 알려졌다.

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사진캡쳐=DS스포츠

이후 아르헨티나 매체 클라린은 왜 파레데스가 이렇게 쓰러지게 됐는지를 전했다. 매체는 '파레데스는 결승전에서 경기장 안팎으로 지독한 고통을 겪었다. 보카 주니어스의 주장은 습하고 숨이 턱턱 막히는 콜롬비아 바랑키야의 체감온도 약 39도에 달하는 폭염 속에서 호흡 곤란과 탈진 증세를 겪었다. 이 중앙 미드필더는 경기 초반 15분을 버텨낸 뒤 급격히 지쳐갔다. 후반전 시작 후 메렌티엘의 추가골로 2-0이 된 직후 직접 교체를 요청했다. 이처럼 극한까지 쥐어짠 여파는 시상식 직후 고스란히 드러났다. 파레데스는 DS스포츠의 마르셀로 베네데토 기자와 인터뷰를 하던 도중 정신을 잃고 쓰러졌다'고 전했다.

이어 '이 위급한 상황이 담긴 영상이 소셜미디어를 통해 퍼지면서 큰 우려를 낳았지만, 로돌포 아루아바레나 보카 주니어스 감독이 직접 나서 팬들을 안심시켰다. 파레데스는 다행히 의식을 회복했으며, 컨디션이 완전히 돌아올 때까지 줄곧 가족들의 보살핌을 받으며 안정을 취했다'며 파레데스가 회복 중이라고 전했다.

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경기장에서부터 몸상태가 좋지 못했던 파레데스였다. 열기와 습도가 모두 높은 환경에서 경기를 치르면서 탈수 증세가 심해진 것으로 보인다. 경기 초반 15분 이후부터 파레데스는 경기가 멈출 때마다 그라운드에 쪼그려 앉았다. 이때부터 안 좋았던 것으로 보인다.

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클라린은 '어느 순간 파레데스가 더 이상 버틸 수 없다는 사실이 명백해졌다. 공격수 미겔 메렌티엘이 파울에 쓰러져 치료를 받는 동안, 파레데스는 몸을 숙인 채 주저앉았고 어린 동료 밀톤 델가도가 급히 달려와 그를 부축했다. 델가도는 벤치를 향해 전력 질주하며 다급하게 이온음료를 요청했고, 벤치에서 생수병을 던져주자 화를 내기도 했다'며 상황을 전했다.

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파레데스는 하프타임이 지난 뒤에도 증상이 완벽히 사라지지 않았다. 결국 직접 교체를 요청해 경기장을 빠져나올 수밖에 없었다. 매체는 '누적된 경기 피로와 단 11일 만에 무리하게 회복해 복귀한 근육 파열 부상의 후유증이 가장 최악의 순간에 발목을 잡은 것'이라며 파레데스가 몸상태가 좋지 못했던 이유를 언급했다.

로이터연합뉴스

한편 파레데스는 2026년 북중미 월드컵 스페인과의 결승전에서 패배 후 스페인 선수인 에릭 가르시아와 가비를 향해 폭력적인 행위를 저질러 전 세계의 비판을 받았다. 이로 인해 국제축구연맹(FIFA)로부터 10경기 출장 정지와 벌금 징계를 받았다.