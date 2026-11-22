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[스포츠조선 강우진 기자]올해 발롱도르를 수상하며 최고의 축구선수로 평가 받은 해리 케인이 부상으로 전열에서 이탈했다. '철강왕'으로 유명한 케인이었던 만큼 '발롱도르의 저주'라는 주장까지 나온다. 케인은 토트넘 홋스퍼 시절 손흥민과 함께 위력적인 공격 듀오로 활약한 선수로 잘 알려져 있다.

글로벌 매체 스포츠일러스트레이티드는 22일(한국시각) '발롱도르 수상자로 선정된 지 한 달도 채 지나지 않아 케인이 발목 부상을 당했다'며 '케인은 약 3개월 동안 경기에 나서지 못할 것으로 예상된다'고 보도했다.

축구계에는 발롱도르의 저주라는 이야기가 있다. 2022년 수상자인 카림 벤제마는 근육 부상으로 그해 월드컵에 출전하지 못했다. 2024년에는 로드리가 수상자로 선정되기 직전 전방십자인대(ACL)가 파열되는 심각한 부상을 당했다.

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바이에른 뮌헨 입장에서는 케인의 부상이 치명적이다. 현재 뮌헨은 도르트문트에 밀려 독일 분데스리가 2위에 올라있다. 사실상 팀 내 대다수 득점을 담당하는 케인이 장기간 출전하지 못하게 되면서 뮌헨이 우승 트로피를 가져갈 확률은 낮아지고 있다. 여기에 더해 유럽챔피언스리그(UCL) 우승 도전에도 제동이 걸릴 수 있다. 뮌헨은 지난 22일 쾰른과의 경기에서 전반 20분만에 케인을 잃었다. 상대선수와 경합 과정에서 넘어진 케인은 곧바로 일어나 경기를 이어가려했지만, 결국 다시 쓰러지고 말았다. 그는 의료진의 점검을 받은뒤 그라운드를 걸어서 빠져나왔다. 이후 뮌헨 구단은 케인이 왼쪽 발목 인대 파열 부상을 당했다고 밝혔다.

뮌헨은 '케인은 21일 열린 분데스리가 쾰른과의 홈경기에서 왼쪽 발목의 인대가 파열되는 부상을 당했다'며 '뮌헨 의료진의 정밀 검사 결과 이 같은 부상 사실이 확인됐다'고 전했다. 이어 '이에 따라 케인은 앞으로 수개월 동안 뮌헨 경기에 출전하지 못할 전망이다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com