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[스포츠조선 강우진 기자]하비에르 아기레 발렌시아 감독이 이강인의 사례를 바탕으로 선수단 동기 부여에 나섰다.

스페인 에스토에스아틀레티는 21일(한국시각) '아기레가 이강인의 사례로 선수단 동기 부여에 나섰다'고 보도했다.

아기레 감독은 다양한 팀에서 여러 선수를 지도했다. 이강인도 마요르카 시절 그와 함께한 대표적인 선수다. 아기레 감독은 출전 기회를 받지 못하는 선수들에게 동기를 부여하기 위해 자신의 지도자 경험을 꺼내 들었다. 이를 위해 언급된 이름이 이강인이었다.

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아기레 감독은 "나는 구보 다케후사와 이강인을 지도했다. 두 선수 모두 경기에 나서지 못했지만, 나와 함께하면서 좋은 활약을 펼쳤다"고 말했다. 두 선수가 신뢰를 얻고 실제로 충분한 출전 시간을 보장받자 경기력이 달라졌다는 점을 강조한 것이다.

이강인은 한때 팀 내에서 비중이 크지 않은 선수였지만, 이후 꾸준히 자신의 재능을 보여줬다. 전술 조정과 지속적인 출전 기회가 한 선수의 상황을 완전히 바꿔놓을 수 있다는 사실을 입증했다.

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매체는 '아기레 감독은 이 사례를 통해 벤치에서 경기를 시작한다고 해서 모든 것이 끝나는 것은 아니라는 점을 분명히 하려 한다'며 '오히려 매일 훈련에 매진하고 언제든 출전할 준비를 갖추는 것이 중요하다고 강조한다'고 전했다. 이어 '로테이션이나 징계, 부상 등으로 기회가 찾아왔을 때 시작부터 자신의 몫을 해내야 한다는 것이다'고 덧붙였다.

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이강인은 마요르카 시절 후보 선수로 머물던 기간이 있었지만, 출전 기회가 주어졌을 때 인상 깊은 활약을 보여주면서 팀의 에이스로 도약했다. 아기레 감독은 이 모습을 직접 목격한 인물이다. 발렌시아 선수단에서 평소 출전 기회가 많지 않은 선수들에게 이강인의 사례는 좋은 본보기가 될 수 있다. 출전 시간을 당연히 보장받는 선수는 없지만 이강인처럼 준비가 잘 돼 있는 선수는 신뢰를 받고 충분히 도약할 수 있다는 이야기다.

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매체는 '단순히 흥미로운 일화나 눈길을 끄는 발언을 넘어, 아기레 감독의 말에는 진리가 담겨 있다'며 '감독의 신뢰와 선수의 의지가 맞물릴 때 경기력이 나온다는 것이다. 감독이 기회를 주고 선수가 그에 걸맞은 책임감을 보여준다면 양쪽 모두에게 이익이 된다'고 주장했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com