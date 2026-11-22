사진=해리 케인 개인 채널 캡처

Bayern Munich's Harry Kane suffers an injury during the German Bundesliga match between Bayern Munich and FC Koln in Munich, Germany Friday, Nov. 20, 2026. (Tom Weller/dpa via AP) GERMANY OUT; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 김가을 기자]해리 케인(바이에른 뮌헨)이 부상으로 결국 수술대에 올랐다.

바이에른 뮌헨은 22일(이하 한국시각) 구단 채널을 통해 '케인이 왼쪽 발목 수술을 성공적으로 마치고 재활 프로그램에 돌입했다'고 밝혔다.

케인은 전날 독일 바이에른주 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 FC 쾰른과의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 홈경기(1대1 무)에서 전반 20분 만에 발목을 다쳤다. 그는 절뚝이며 교체됐고, 정밀 검사 결과 왼쪽 발목 인대 파열 진단을 받았다. 복귀까지는 3∼4개월이 걸릴 것으로 보인다.

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Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v FC Cologne - Allianz Arena, Munich, Germany - November 20, 2026 Bayern Munich's Harry Kane in action with FC Cologne's Linton Maina REUTERS/Heiko Becker DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

아쉬움이 남을 수밖에 없다. 케인은 최근 최고의 퍼포먼스를 보이고 있었다. 그는 2025~2026시즌 소속팀과 국가대표팀에서 총 65경기를 뛰며 73골-8도움을 기록했다. 분데스리가에서 36골을 넣어 세 시즌 연속 득점왕에 올랐다. 바이에른 뮌헨에서만 공식 51경기에서 61골을 터뜨려 구단 역사상 한 시즌 최다 득점 신기록을 세웠다. 잉글랜드 국가대표 유니폼을 입고 12골을 넣었다. 2026년 북중미월드컵에서는 6골을 터뜨리며 잉글랜드를 3위에 올려놓았다.

케인은 이러한 활약을 인정받았다. 지난달 영국 런던 팔라디움에서 열린 2026년 발롱도르 시상식에서 남자 부문 수상자로 선정됐다. 잉글랜드 선수가 발롱도르를 차지한 건 2001년 마이클 오언(은퇴) 이후 케인이 처음이다. 바이에른 뮌헨 소속 선수로는 1981년 카를하인츠 루메니게 이후 무려 45년 만이다. 케인은 이날 최우수 공격수에게 주는 게르트 뮐러 트로피까지 받으며 2관왕을 차지했다.

Bayern Munich's Harry Kane suffers an injury during the German Bundesliga match between Bayern Munich and FC Koln in Munich, Germany Friday, Nov. 20, 2026. (Tom Weller/dpa via AP) GERMANY OUT; MANDATORY CREDIT

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케인은 개인 계정을 통해 발목에 깁스를 한 채 병상에서 밝게 웃으며 엄지를 치켜세운 사진을 게시했다. 올 시즌 내 복귀 의지를 다졌다. 그는 '인생에는 기복이 따르기 마련이다. 이런 부상으로 당연히 매우 실망스럽지만, 2027년을 앞두고 회복력과 발전을 보여줄 기회라고 생각한다. 시즌 막판 중요한 시기에 맞춰 산뜻하고 준비된 모습으로 돌아오겠다'고 다짐했다. 이어 미국프로풋볼(NFL) 슈퍼볼 3회 우승에 빛나는 와이드 리시버 줄리언 에델먼의 명언인 '힘든 시기는 오래가지 않지만, 강한 사람은 오래 버틴다'는 문구를 인용하며 팬들에게 감사를 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com