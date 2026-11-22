사진제공=한국프로축구연맹

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[김천=스포츠조선 김가을 기자]"구조를 바꾸면서 준비했다."

주승진 김천 상무 감독의 말이다.

김천 상무는 22일 김천종합운동장에서 제주 SK와 '하나은행 K리그1 2026' 홈 경기를 치른다.

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결전을 앞둔 주 감독은 "A매치 기간 동안 휴식을 많이 취했다. 회복하면서 지냈다"며 "제주는 장민규가 입대하면서 4-3-3 포메이션에서 4-4-2 형태로 공격과 수비를 하는 것 같다. 우리도 그 구조에 맞춰서 기존의 4-4-2 대응을 하면서 4-3-3, 혹은 4-1-4-1 형태로 구조를 바꾸면서 준비를 했다"고 설명했다.

김천은 4-4-2 전술을 활용한다. 정재민과 이상헌이 공격을 이끈다. 홍윤상 이강현 노경호 김인균이 중원을 조율한다. 박민서 박진성 김민규 민경현이 포백에 자리한다. 골키퍼 장갑은 안준수가 착용한다.

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김천은 이날 경기를 끝으로 11기 선수들의 제대가 예정돼 있다. 12월 1일 제대 선수들은 이날 경기까지만 소화할 가능성이 농후하다. 주 감독은 "선수들의 열정이 대단하다. 1, 2명 예외는 있을 수 있다. 그러나 경기가 끝나면 또 달라질 수 있다. 다시 얘기를 나눠봐야 할 것 같다"고 설명했다.

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이에 맞서는 세르지우 코스타 감독은 "A매치 휴식기 때 쉬기도 하고 훈련도 했다. 선수들이 아무래도 많은 경기와 훈련에 피로도가 쌓여 있는 시기다. 우리가 훈련과 회복을 적절히 조절을 해야 되는 시기다. 우리가 향상해야 하는 부분에 대해 계속 훈련했다. 퍼포먼스 분석, 우리가 실수한 것을 고치려고 했다. 경기 모델에 조금 집중해서 훈련했다"고 말했다.

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제주도 4-4-2 포메이션이다. 이탈로와 김신진이 투톱을 형성한다. 네게바, 이창민 박수빈 박창준이 뒤에서 힘을 보탠다. 수비는 김륜성, 세레스틴, 토비아스, 임창우가 담당한다. 골문은 김동준이 지킨다.

부상 복귀한 이탈로에 대해 "공수 밸런스에서 굉장히 중요한 선수다. 우리가 어떻게 경기를 풀어 나가야 하는지 아는 선수다. 이탈로가 있었다면 우리가 파이널A에 갈 확률이 더 컸다고 생각한다"며 "다시 합류해서 우리 팀을 도울 준비가 됐다. 프로 자세도 매우 좋고, 내가 너무나도 믿는 선수"라고 했다.

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김천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com