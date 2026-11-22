사진=KFA

사진=카스트로프 SNS 캡처

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[스포츠조선 강우진 기자]옌스 카스트로프(23·묀헨글라트바흐)가 선발 복귀전에서 인상적인 활약을 펼쳤다. 반면 황희찬(30·샬케)은 5경기 연속 선발 출전에도 골 소식을 전하지 못했다.

카스트로프는 21일(한국시각) 독일 묀헨글라트바흐의 보루시아 파크에서 열린 도르트문트와의 2026~2027시즌 분데스리가 10라운드 홈 경기에 선발 출전했다. 올 시즌 개막 전부터 부상으로 전력에서 이탈했던 카스트로프는 그동안 교체로 출전하며 컨디션을 끌어올리는데 집중했다. 이날은 오랜만에 선발 명단에 이름을 올렸고, 왼쪽 측면수비수로 나서 후반 29분까지 74분을 소화했다.

카스트로프는 경기 내내 적극적인 움직임을 보여주면서 좋은 평가를 받았다. 수비 상황에서는 적극적인 태클과 가로채기로 상대 공격의 맥을 끊었고, 공격 전개 과정에서도 안정적인 빌드업을 보였다. 3번의 드리블을 모두 성공시키면서 볼 컨트롤에도 자신 있는 모습이었다.

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다만 그의 활약이 팀의 패배를 막지는 못했다. 묀헨글라트바흐는 후반 35분 펠릭스 은메차에게 결승골을 허용하며 도르트문트에게 0대1로 패배했다. 1승 1무 8패

(승점 4점)를 기록 중인 묀헨글라트바흐는 리그 최하위인 18위에 강등권에 머물렀다.

황희찬은 카스트로프보다 많은 기회를 받음에도 임팩트를 주지 못하고 있다. 22일 켈젠키르헨의 펠틴스-아레나에서 열린 슈투트가르트와의 홈 경기에 선발 출전했지만, 이번에도 공격포인트는 없었다. 황희찬은 이적 후 컵대회를 포함해 최근 5경기 연속 선발 기회를 얻으며 꾸준히 출전 시간을 확보하고 있지만, 이번에도 기다리던 첫 골은 나오지 않았다. 황희찬은 후반 21분 무사 실라와 교체되기 전까지 66분 동안 그라운드를 누볐지만 슈팅을 기록하지 못했다. 기회 창출 2회, 드리블 성공 2회 등 공격을 돕는 데 집중했지만, 직접 득점으로 연결할 만한 장면은 만들지 못했다.

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울버햄프턴 원더러스를 떠나 샬케 유니폼을 입은 황희찬은 아직 새 팀에서 득점이 없다. 리그 8경기와 DFB 포칼 1경기 등 공식전 9경기에 출전해 도움 1개를 기록하는 데 그치고 있다.

팀 성적도 좋지 않다. 샬케는 해당 경기에서 슈투트가르트와 득점 없이 비기면서 리그 7경기 연속 무승(3무 4패)의 늪에 빠졌다. 1승 4무 5패(승점 7점)로 16위에 머물러 있어 반등이 필요하다.

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카스트로프와 황희찬 모두 소속팀에서 확실한 인상을 남겨야하는 중요한 시기에 놓여 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com