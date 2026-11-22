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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]물러설 곳 없는 벼랑 끝 승부다.

서울 이랜드는 22일 오후 4시30분 목동종합운동장에서 충남아산과 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드 맞대결을 치른다. 서울E는 승점 57점으로 3위, 충남아산은 승점 43점으로 7위를 달리고 있다.

양 팀 모두 반드시 잡아야 하는 경기다. 서울E는 현재 다이렉트 승격을 노리고 있다. 올 시즌 K리그2는 2위까지 자동 승격한다. 상황은 쉽지 않다. 전날 2위 수원FC(승점 63)가 김포FC를 1대0으로 잡으며, 6점차로 달아났다. 이날 반드시 승리해야 최종전까지 희망을 이어갈 수 있다. 2위를 놓치더라도 3위를 지켜야 한다. 그래야 플레이오프(PO)에서 유리한 고지를 점령할 수 있다.

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K리그2는 정규리그 우선 순위팀에게 PO에서 어드밴티지를 준다. 홈경기 개최권은 물론, 무승부만 거둬도 다음 라운드에 갈 수 있다. 3위를 차지하면 준PO와 PO에서 비기기만 해도 승격할 수 있다. 올 시즌 K리그2는 3-6위, 4-5위가 준PO를 펼쳐 이긴 팀이 PO를 치른다. PO 승자가 승격하고 PO 패자가 광주FC와 승강PO를 펼친다.

다행히 최근 흐름은 좋다. 서울E는 최근 5경기에서 4승1패를 기록 중이다. 5경기에서 14골을 터뜨릴 정도로 막강 화력을 과시 중이다. 수비가 흔들리고 있지만, 김도균 감독 특유의 도파민 축구가 계속되고 있다. 홈에서도 강했다. 최근 홈 3연승을 기록 중이다. 오스마르의 부상은 고민이다.

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충남아산 역시 이날 승리해야 6강을 노릴 수 있다. 충남아산은 현재 승점 43점으로 7위다. 6위 화성FC(승점 48)와의 격차는 5점이다. 남은 두 경기에서 모두 승리해야 실낱같은 희망을 이어갈 수 있다. 이날 비기기만 해도 끝이다. 충남아산도 최근 6경기에서 3승3무를 기록하며 가파른 상승곡선을 그리고 있다.

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충남아산은 서울E에 강했다. 첫 맞대결서 3대0 완승을 거뒀다. 당시 김종민이 해트트릭을 기록했다. 역대전적에서도 충남아산이 11승5무5패로 앞서 있다.

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서울E는 4-1-4-1 카드를 꺼냈다. 박재용이 최전방에 서고, 좌우에는 안주완과 에울레르가 포진한다. 공격형 미드필더에는 조준현과 강현제가 자리하고, 윤석주가 포백을 보호한다. 포백은 김주환-카이오-백지웅-오인표가 꾸린다. 민성준이 골키퍼 장갑을 낀다. 가브리엘, 김 현, 박창환, 서진석, 손혁찬, 김오규, 박재환, 황재윤이 벤치에 앉는다.

충남아산은 3-4-3으로 맞섰다. 한교원-김종민-데니손이 스리톱을 이룬다. 신일연과 김주성이 좌우에 서고, 손준호와 김영남이 중원을 구성했다. 스리백은 이호인-김혜성-변준영이 꾸렸다. 신송훈이 골문을 지킨다. 박주영 박세직 장준영 박종민 최보경 박성우 황기욱 김진영이 벤치에서 출발한다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com