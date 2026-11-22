사진제공=한국프로축구연맹

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[김천=스포츠조선 김가을 기자]제주 SK가 김천을 잡고 6경기 만에 승리를 챙겼다.

제주 SK는 22일 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와의 '하나은행 K리그1 2026' 원정 경기에서 1대0으로 이겼다. 제주(13승12무11패)는 6경기 만에 승리했다. 반면, 김천(6승20무10패)은 세 경기 만에 패배를 떠안았다.

제주는 4-4-2 전술이었다. 이탈로와 김신진이 투톱을 형성했다. 네게바, 이창민 박수빈 박창준이 2선에 위치했다. 포백엔 김륜성, 세레스틴, 토비아스, 임창우가 자리했다. 골문은 김동준이 지켰다.

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김천도 4-4-2 포메이션을 활용했다. 정재민과 이상헌이 공격을 이끌었다. 홍윤상 이강현 노경호 김인균이 중원을 조율했다. 수비는 박민서 박진성 김민규 민경현이 담당했다. 골키퍼 장갑은 안준수가 착용했다.

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11월 A매치 휴식기 이후 첫 경기였다. 두 팀은 올 시즌 세 차례 대결에서 단 한번도 승패를 가리지 못했다. 세 경기 모두 무승부를 기록하며 팽팽한 기싸움을 했다.

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결전을 앞둔 주승진 김천 감독은 "A매치 기간 동안 휴식을 많이 취했다. 회복하면서 지냈다"며 "제주는 장민규가 입대하면서 4-3-3 포메이션에서 4-4-2 형태로 공격과 수비를 하는 것 같다. 우리도 그 구조에 맞춰서 기존의 4-4-2 대응을 하면서 4-3-3, 혹은 4-1-4-1 형태로 구조를 바꾸면서 준비를 했다"고 말했다. 세르지우 코스타 제주 감독도 "상대의 약점은 파고들고, 장점은 막으려고 한다. 김천은 선수 개개인의 퀄리티가 굉장히 높다. 좋은 조직력도 갖췄다. 굉장히 어려운 경기가 될 것이다. 올 시즌 김천을 상대로 이기지 못했지만, 지지도 않았다. 김천은 더 많은 승점을 챙겼어야 하는 팀이다. 예를 들자면 올 시즌 우승팀인 FC서울도 김천을 상대로 한 번도 이기지 못했다"고 했다.

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두 팀 모두 이번 경기 승리가 더욱 간절한 이유가 있었다. 김천은 이날 경기를 끝으로 이별이 예고돼 있다. 지난해 6월 2일 입대한 '11기' 선수들이 홈 마지막 경기를 치르는 것이다. 이들은 12월 1일 제대한다. 제주는 최근 5경기에서 승리하지 못했다. 지난 10월 10일 FC서울전(1대2 패)에서 '공격 핵심' 이탈로를 부상으로 잃은 뒤 주춤했다. 반전이 절실했다.

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뚜껑을 열었다. 양 팀 모두 초반부터 적극적으로 공격에 나섰다. 김천은 이상헌과 이강현이 공격에 앞장섰다. 제주는 이탈로가 맞불을 놨다. 하지만 급격히 추워진 날씨 탓인지 양 팀 모두 집중력이 뚝 떨어진 모습이었다. 짧은 패스를 번갈아 놓치며 우왕좌왕했다. 전반은 0-0으로 막을 내렸다.

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후반도 비슷한 양상으로 전개됐다. 경기가 잘 풀리지 않는지 오히려 거친 태클로 아찔한 장면까지 연출했을 정도다. 제주가 승부수를 먼저 띄웠다. 후반 14분 박창준 박수빈 임창우를 빼고 최병욱 강동휘 박민재를 투입했다. 카드는 통했다. 제주는 이어진 세트피스 상황에서 상대 핸드볼 반칙으로 페널티킥을 얻어냈다. 김신진이 키커로 나서 침착하게 득점했다.

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다급해진 김천은 후반 22분 김인균과 노경호를 벤치로 불러들이고 강주혁과 박태준을 투입했다. 그럼에도 경기가 쉽게 풀리지 않자 후반 33분 정재민과 이상헌을 빼고 강민규와 오재혁을 투입해 공격에 변화를 줬다. 제주도 후반 39분 김신진고 네게바 대신 이건희와 유인수를 투입해 맞불을 놨다. 김천은 후반 41분 박진성 대신 변준수를 넣어 마지막 승부수를 던졌지만 승패를 뒤집지 못했다. 제주가 김천을 잡고 무승의 늪에서 탈출했다.

김천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com