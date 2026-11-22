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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"후반에 승부수를 띄우겠다."

김도균 서울 이랜드 감독의 플랜이었다. 서울E는 22일 오후 4시30분 목동종합운동장에서 충남아산과 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드 맞대결을 치른다. 서울E는 승점 57점으로 3위, 충남아산은 승점 43점으로 7위를 달리고 있다.

양 팀 모두 반드시 잡아야 하는 경기다. 서울E는 현재 다이렉트 승격을 노리고 있다. 올 시즌 K리그2는 2위까지 자동 승격한다. 상황은 쉽지 않다. 전날 2위 수원FC(승점 63)가 김포FC를 1대0으로 잡으며, 6점차로 달아났다. 이날 반드시 승리해야 최종전까지 희망을 이어갈 수 있다. 2위를 놓치더라도 3위를 지켜야 한다. 그래야 플레이오프(PO)에서 유리한 고지를 점령할 수 있다.

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K리그2는 정규리그 우선 순위팀에게 PO에서 어드밴티지를 준다. 홈경기 개최권은 물론, 무승부만 거둬도 다음 라운드에 갈 수 있다. 3위를 차지하면 준PO와 PO에서 비기기만 해도 승격할 수 있다. 올 시즌 K리그2는 3-6위, 4-5위가 준PO를 펼쳐 이긴 팀이 PO를 치른다. PO 승자가 승격하고 PO 패자가 광주FC와 승강PO를 펼친다.

다행히 최근 흐름은 좋다. 서울E는 최근 5경기에서 4승1패를 기록 중이다. 5경기에서 14골을 터뜨릴 정도로 막강 화력을 과시 중이다. 수비가 흔들리고 있지만, 김도균 감독 특유의 도파민 축구가 계속되고 있다. 홈에서도 강했다. 최근 홈 3연승을 기록 중이다. 오스마르의 부상은 고민이다.

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서울E는 4-1-4-1 카드를 꺼냈다. 박재용이 최전방에 서고, 좌우에는 안주완과 에울레르가 포진한다. 공격형 미드필더에는 조준현과 강현제가 자리하고, 윤석주가 포백을 보호한다. 포백은 김주환-카이오-백지웅-오인표가 꾸린다. 민성준이 골키퍼 장갑을 낀다. 가브리엘, 김 현, 까리우스, 박창환, 서진석, 손혁찬, 김오규, 박재환, 황재윤이 벤치에 앉는다.

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경기 전 만난 김 감독은 "남은 두 경기 무조건 승리해야 하는 상황이다. 선수들이 잘 준비했다. 충남아산도 이겨야 하는 경기라 전반에는 급하게 안하려고 한다. 선실점 안할 수 있도록 수비를 단단히 하고 후반에 승부를 걸 생각"이라고 했다. 충남아산 역시 같은 전략을 예고했다. 김 감독은 "예상했다. 상대가 공격에 숫자를 올리고 하는 팀이 아니다. 우리가 올라가더라도 숫자를 남겨두고 공격을 하려 한다"고 했다.

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서울E는 첫 경기에서 0대3으로 패하는 등 충남아산에 약했다. 김 감독은 "첫 경기에서도 세트피스로 실점을 했다. 김종민이나 데니손, 한교원, 손준호가 핵심적인 역할을 하기에 잘 제어한다. 반대로 수비 가담이 아주 좋지는 않기에 그 부분을 공략하겠다"고 했다.

관건은 역시 수비다. 김 감독은 "집중력하고 함께 수비 하는 부분이 중요한데, 선실점을 하고 있다. 공격적으로 득점을 하기 위해 상대에 공간을 내주는 경우가 있는데 그 부분을 수정했다"고 했다. 이날 안주완이 선발로 나선 것에 대해서는 "컨디션이 좋아 보인다. 득점 상황에서 솔로 플레이가 되는 선수라 전반에 그런 부분에 기대를 하고 있다. 후반에 까리우스나 가브리엘이 있기 때문에 자신감 있게 했으면 한다"고 했다.

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부상에서 돌아온 박창환과 김오규에 대해서는 "박창환은 후반에 기용할 생각이고, 김오규는 출전이 가능하지만, 아직 100%가 아니다. 주장의 역할을 고려해서 넣었다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com