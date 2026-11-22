사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[김천=스포츠조선 김가을 기자]"없는 자원에서 최대한 경기력을 유지하기 위해 노력하고 있다."

주승진 김천 상무 감독의 말이다.

김천 상무는 22일 김천종합운동장에서 열린 제주 SK와의 '하나은행 K리그1 2026' 홈 경기에서 0대1로 졌다. 김천(6승20무10패)은 세 경기 만에 패배를 떠안았다.

Advertisement

경기 뒤 주 감독은 "전반에 경기를 통제하면서 우리가 주도했다. 좋은 상황을 맞았는데 득점하지 못했다. 상대 플레이 패턴을 보면서 주문한 것이 원만하게 진행됐는데 세트피스 상황에서 페널티킥을 내줘 반전하기 어려웠다. 선수 교체를 통해 전방부터 바꾸려고 했는데 그런 부분에서 아쉽다. 팬들께 연승을 통해 기쁨을 드리고 싶었는데, 미흡한 부분이 있었던 것 같다"고 말했다.

김천은 28일 부천FC와 격돌한다. 김천은 11기 선수들이 이번 경기를 끝으로 대부분이 팀을 떠나는 만큼 쉽지 않은 경기가 예상된다. 주 감독은 "스쿼드가 부족한 것은 사실이다. 12, 13기 선수들이 열심히 해주고 있다. 없는 자원에서 최대한 경기력을 유지하기 위해 노력하고 있다"고 각오를 다졌다.

Advertisement

김천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com