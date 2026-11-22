사진제공=한국프로축구연맹

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[김천=스포츠조선 김가을 기자]"누가 이겼어야 한다면 우리가 이겼어야 한다고 생각한다."

세르지우 코스타 제주 SK 감독의 말이다.

제주 SK는 22일 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와의 '하나은행 K리그1 2026' 원정 경기에서 1대0으로 이겼다. 제주(13승12무11패)는 6경기 만에 승리했다.

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경기 뒤 코스타 감독은 "상대가 예상한대로 나왔다. 공격이나 수비에서 이렇게 나올 것을 예상했다. 하지만 전반 45분에는 우리가 원하는 강도나 퍼포먼스가 나오지 않았다. 훈련한 것을 경기에서 보이지 못했다. 전반은 김천이 우위라고 생각한다. 파이널 서드까지 도달했다. 하프타임에 고쳤다. 컨트롤하기 시작했다. 누가 이겼어야 한다면 우리가 이겼어야 한다고 생각한다. 김천은 좋은 조직력을 갖고 좋은 팀이다. 우리가 승점 3점을 가지고 온 것이 굉장히 고무적이라고 생각한다"고 말했다.

제주는 28일 FC안양과 대결한다. 코스타 감독은 "(아직) 다음 시즌 생각하고 있지는 않다. 더 나은 퍼포먼스 보이는 선수 위주로 선발한다. 당연히 파이널 A, B 경쟁은 다르다. 물론 우리는 목표에 매우 가까운 상황이었다. 하지만 우리는 프로 선수다. 구단은 매월 25일 급여를 지급한다. 최선을 다해 보여주고 (구단을) 대표할 수 있는 것 자체를 영광으로 생각해야 한다. 우리 모두가 그렇게 생각해야 한다.100% 책임감을 갖고 해야한다. 동기부여를 떠나서 우리가 보여야 하는 최선이다. 팬들, 경기장을 찾아준 팬들을 위해 최선을 보여줘야 한다. 큰 경기 의미가 없다고 생각할 수 있지만 우리는 7위를 할 수도 있다. 팬들을 위해 최선을 다해야 한다"고 목소리에 힘을 줬다.

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김천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com