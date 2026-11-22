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[목동=스포츠조선 강우진 기자]"부담감은 서울 이랜드가 가지고 있을 거다."

최성환 충남아산 감독 대행이 22일 목동종합운동장에서 열리는 서울E와의 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드에서 승리를 자신했다.

이날 안드레 감독이 퇴장으로 경기에 나서지 못한다. 대신 지휘봉을 잡은 최 대행은 경기 전 "3대0으로 홈에서 당하고 갔고, (서울E가) 원체 공격력이 좋지만, 항상 먼저 선실점을 했다"며 "오늘 우리한테 먼저 골을 먹기 시작하면은 더욱 어려워질 것"이라고 말했다. 이어 "우리는 잘 안 열리는 팀이기 때문에 그런 부분들을 조금 생각을 하고 있었다"고 덧붙였다.

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충남은 과감한 공격보다는 밸런스에 유의한다. 초반에 선제골을 허용하면 어려울 것이란 판단하에 선수비 후 역습 전술을 들고 나왔다.

최 감독 대행은 "한 골을 먹으면 두 골을 따라가야 되는 입장이이게 초반에 그렇게 되면은 경기 운영이 더 어려워질 것 같다는 생각이 들었다"며 "안전성을 먼저 생각하면서 우리가 장점으로 가지고 있던 역습을 노린다. 선수들이 경험이 있고 수준이 있어서 공격에서 정교하다고 생각한다"고 했다.

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이날 경기에서 특히 기대를 거는 선수로는 김종민이 꼽혔다. 역습 상황에서 그의 역할이 중요하다.

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최 감독 대행은 "김종민 선수는 저번 게임에 골을 넣어서 몸 상태가 좋은 상태고, 은고이랑 비교했을 때도 더 낫다"며 "한교원 선수가 뒤로 들어가는 움직임이나 타이밍들 이런 부분들을 아주 잘 알고 있기 때문에 그런 장점들을 더 많이 (활용)하라고 이야기했다"고 말했다.

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충남아산에게 승리가 꼭 필요한 경기다. 이 경기를 잡아내야 6강플레이오프에 진출할 수 있다. 충남아산은 현재 승점 43점으로 7위, 6위 화성FC(승점 48)와의 격차는 5점이다. 이 경기에서 승리하고, 다음경기까지 잡아내야 승격에 도전할 가능성이 생긴다. 최근 6경기에서 3승3무를 기록하며 상승세를 타고 있는 만큼 기대는 커지고 있다. 특히 충남아산은 서울E와의 이번시즌 첫 맞대결에서 3대0 완승을 거뒀다. 기대를 모으고 있는 김종민이 당시 해트트릭을 기록하며 승리를 지휘했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com