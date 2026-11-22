사진제공=한국프로축구연맹

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[목동=스포츠조선 강우진 기자]서울이랜드와 충남아산, 양 팀의 꿈이 모두 무산됐다.

22일 서울 목동종합운동장에서 열린 서울E와 충남아산의 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드는 1대1 무승부로 끝이 났다. 이로써 서울E의 다이렉트 승격과 충남아산의 플레이오프의 꿈은 모두 좌절됐다.

승점 1점을 추가하는데 그친 서울E는 승점 58점을 기록했다. 전날 김포FC를 1대0으로 잡은 2위 수원FC(승점 63)는 남은 1경기 결과에 상관없이 2위를 확정지었다. 올 시즌 K리그2는 2위까지 다이렉트 승격이 가능하다.

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우승을 결정지은 수원 삼성이 일찌감치 첫번째 승격 티켓을 차지한데 이어 수원FC가 두번째 승격권을 거머쥐었다. 지난 시즌 강등됐던 수원FC는 한 시즌만에 K리그1으로 복귀하게 됐다. 다음 시즌 K리그1에서 수원 더비가 펼쳐지게 됐다.

서울E는 4-1-4-1 포메이션을 들고 나왔다. 박재용이 최전방에 서고, 좌우 날개는 안주완과 에울레르가 펼쳤다. 공격형 미드필더로 조준현과 강현제가 자리했고, 윤석주가 포백 앞에 섰다. 수비진은 김주환-카이오-백지웅-오인표 포백이 맡았다. 골문은 민성준이 지켰다.

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충남아산은 3-4-3으로 맞섰다. 한교원-김종민-데니손 스리톱을 구성했다. 신일연과 김주성이 좌우 날개로 섰고, 손준호와 김영남이 중원을 담당했다. 이호인-김혜성-변준영이 스리백 라인을 이뤘다. 수문장은 신송훈이었다.

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손준호. 사진제공=한국프로축구연맹

먼저 좋은 기회를 잡은 쪽은 서울E였다.

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전반 3분 에울레로의 날카로운 크로스를 박재용이 헤더로 연결했지만 골문 안쪽을 향하지 못했다.

충남아산이 곧바로 반격했다. 전반 6분 김종민이 페널티박스 바깥 먼 위치에서 중거리 슈팅을 시도했지만, 수비맞고 굴절되며 골문을 벗어났다.

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서울E가 점유율을 높이며 공격을 주도했다.

전반 9분 조준현이 낮고 빠른 대각선 슈팅을 날렸지만, 골문을 살짝 벗어났다.

전반 21분 안주완이 측면 돌파후 박재용의 힐킥 슈팅이 나왔지만, 신송훈 골키퍼의 선방에 막혔다.

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충남아산이 결정적인 기회를 놓쳤다.

전반 27분 변준영이 중원에서 침투패스를 연결하자 김종민이 이를 감각적으로 흘렸다. 이를 신일연이 이어받아 문전에서 넘어지며 오른발 슈팅으로 연결했지만, 골대를 맞고 튀어나왔다.

서울E는 전반전 막판까지 공격권을 점유하며 시종일관 충남아산의 골문을 두드렸지만, 끝내 열지 못했다.

간간이 나오는 충남아산의 역습이 오히려 서울E를 놀라게 했다. 전반 41분 중원에서 패스미스가 나오자 손준호의 패스를 받은 김종민이 유효 슈팅을 기록했지만, 골키퍼 정면이었다.

사진제공=한국프로축구연맹

답답한 공격이 계속되자 서울E가 후반전 변화를 줬다. 중원에 속도와 에너지를 더하기 위해 하프타임 강현제가 나가고 박창환을 투입했다.

전반전 수비에 집중했던 충남아산은 후반전 초반부터 공격적으로 상대를 몰아붙였다. 후반 15분 오른쪽 측면에서 침투하던 한교원에게 손준호가 침투패스를 연결했고, 한교원의 슈팅이 수비에 맞고 굴절된 뒤 골문 안으로 들어갔다. 그러나 오프사이드로 판정 나면서 득점이 인정되지 않았다.

승리가 필요한 양팀은 선수 교체로 변화를 줬다. 서울E에서는 박재용, 조준현이 나오고, 까리우스 김현이 들어갔다. 충남아산에서는 김주성, 김종민이 나오고 박성우 은고이가 들어왔다.

충남아산의 위력적인 공격이 계속됐다. 교체로 들어온 은고이가 계속해서 우측면을 공략하면서 서울E 수비수들은 혼란스럽게 했다.

서울E가 선제골에 성공했다. 후반 29분 턴오버 상황에서 까리우스가 오른쪽 측면에 쇄도하던 에울레르에게 긴 대각선 긴패스를 연결했다. 에울레르는 이를 가슴 트래핑으로 잡아 놓은 후 속도로 상대 수비를 벗겨낸 뒤 침착한 왼발 아웃프론트 슈팅으로 골망을 갈랐다.

충남아산이 경기 막판 찬물을 끼얹었다. 후반 41분 김영남이 페널티박스 안으로 투입한 공을 박세직이 감각적으로 돌려놨고, 이를 손준호가 마무리했다. 양팀은 후반 추가시간까지 치열한 공방전을 벌였지만, 승부의 균형을 깨지는 못했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com