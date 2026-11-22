Advertisement

Advertisement

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]남은 한 장의 다이렉트 승격권이 결정됐다. 주인공은 수원FC다.

서울 이랜드는 22일 목동종합운동장에서 열린 충남아산과의 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드에서 1대1로 비겼다. 승점 1점을 추가하는데 그친 서울E는 승점 58점을 기록했다. 전날 김포FC를 1대0으로 잡은 2위 수원FC(승점 63)는 남은 1경기 결과에 상관없이 2위를 확정지었다. 올 시즌 K리그2는 2위까지 다이렉트 승격이 가능하다. 우승을 결정지은 수원 삼성이 일찌감치 첫번째 승격 티켓을 차지한데 이어 수원FC가 두번째 승격권을 거머쥐었다. 지난 시즌 강등됐던 수원FC는 한 시즌만에 K리그1으로 복귀하게 됐다. 다음 시즌 K리그1에서 수원 더비가 펼쳐지게 됐다.

동시에 6강도 결정됐다. 마지막 희망에 도전했던 7위 충남아산도 승점 1점만을 더하며 승점 44점에 머물렀다. 6위 화성FC(승점 48)과의 격차를 좁히지 못했다. 결국 플레이오프 진출에 실패했다. K리그2는 3~6위가 플레이오프(PO)를 치른다. 3위-6위, 4위-5위가 준PO를 갖고 여기서 이긴 팀이 PO에 나선다. PO에서 이긴 팀이 승격하고, 진 팀이 K리그1 최하위 광주FC와 승강 PO를 치른다. 부산 아이파크(승점 49)와 화성이 PO행을 막차를 탔다. 화성은 창단 2년만에 PO에 올랐다.

Advertisement

모든 팀들의 운명을 결정되는 경기, 서울E와 충남아산 모두 이겨야 사는 경기였다. 비겨도 안됐다. 부담스러운 상황, 양 팀 사령탑의 해법은 같았다. 부담스러운 상황, 양 팀 사령탑의 해법은 같았다. 선제 실점을 피하는 것이었다. 김도균 서울E 감독은 "충남아산도 이겨야 하는 경기라 전반에 급하게 안할 것이다. 선실점을 안하게 수비를 단단히 한 후 후반 승부를 걸 생각"이라고 했다.

퇴장당한 안드레 감독 대신 지휘봉을 잡은 최성환 수석코치도 "한 골을 먹으며 두 골을 따라가야 한다. 안정적으로 경기를 끌고 가면서 우리 장점인 카운터어택을 살릴 계획"이라며 "부담감은 상대가 더 클 것이다. 상대는 최근 경기에서 모두 선실점을 했다"고 했다.

Advertisement

경기는 양 팀의 계산대로 흘러갔다. 서울E가 초반 기회를 만들기는 했지만, 평소처럼 무게중심을 앞에 두지는 않았다. 충남아산도 역습을 통한 반격으로 맞섰다. 전반은 결국 0-0으로 마무리됐다.

Advertisement

후반들어 예고한대로 양 팀 모두 승부수를 띄웠다. 서울E는 부상에서 갓 돌아온 박창환을 비롯해 까리우스, 김현, 가브리엘 등을 차례로 투입했다. 충남아산도 은고이, 박주영, 박세직 등을 넣으며 맞불을 놨다. 난타전이 진행됐다.

Advertisement

서울E가 먼저 결실을 봤다. 후반 29분 까리우스의 패스를 받은 에울레르가 멋진 마무리로 선제골을 넣었다. 이대로 끝나며 2위 싸움을 마지막까지 끌고 갈 수 있었다. 하지만 충남아산도 그대로 물러서지 않았다. 후반 41분 손준호가 동점골을 넣었다. 무승부는 필요없는 양 팀이 마지막 대혈투를 펼쳤지만, 경기는 그대로 1대1로 끝났다. 아무도 웃지 못했다. 경기장에 없던 수원FC와 화성이 대신 웃었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com