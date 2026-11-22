Minsu Kim celebrates after the William Hill Scottish Premiership match at Fir Park, Motherwell.

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[스포츠조선 김가을 기자]김민수(레인저스)가 드디어 공격포인트를 신고했다. 현지 언론의 칭찬이 나왔다.

레인저스는 22일(이하 한국시각) 스코틀랜드 마더웰의 퍼 파크에서 열린 마더웰과의 2026~2027시즌 스코틀랜드 프리미어십 원정 경기에서 2대1로 이겼다. 승점 30으로 리그 2위에 자리했다.

김민수는 이날 선발로 나서 전반 8분 선제골을 어시스트했다. 그는 코너킥 상황에서 정확한 크로스를 올렸고, 이를 엠마누엘 페르난데즈가 헤더골로 완성했다. 이로써 김민수는 지난 8월 레인저스로 이적한 뒤 3개월여 만이자, 레인저스 소속 공식전 13경기 만에 처음으로 공격포인트를 완성했다.

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김민수는 올 시즌을 앞두고 '스코틀랜드 명문' 레인저스에 합류했다. 레인저스는 김민수 영입을 위해 바이아웃(이적 보장 최소 이적료) 1000만 유로(약 150억원)를 투자했다. 레인저스 역사상 두 번째로 비싼 이적료다. 그는 로베로트 모레노 한국 임시 감독의 부름을 받고 9~10월 A대표팀에 합류하기도 했다.

사진=레인저스 구단 공식 계정 캡처

부상 변수가 발생했다. 그는 김은중 대한민국 올림픽대표팀 감독의 부름을 받고 멕시코 21세 이하(U-21) 대표팀과의 친선경기에 나설 예정이었다. 하지만 부상으로 대표팀에서 이탈하며 우려를 낳았다. 다행히 그는 11월 A매치 휴식기 이후 복귀해 시즌 첫 공격포인트로 아쉬움을 달랬다.

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이날 김민수는 78분을 뛰며 양 팀 통틀어 최다인 네 차례 기회 창출을 기록했다. 드리블 성공 4회(성공률 80%)를 비롯해 유효슈팅 2회, 패스 성공률 84%(27/32) 등 긍정 지표를 남겼다.

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사진=레인저스 구단 공식 계정 캡처

스코틀랜드의 '레인저스 뉴스'는 '마더웰전에서 보여준 김민수의 활약은 큰 화제가 될 것으로 보인다. 그는 공격형 미드필더로 경기에 나섰다. 결과적으로 그를 선발로 내세운 것은 감독의 탁월한 선택이었다. 김민수는 레인저스 합류 이후 공격포인트를 기록하지 못했다는 점 때문에 많은 주목을 받았다. 페널티킥 실축 아픔도 겪었다. 하지만 그는 감독의 믿음에 보답했다. 이번 어시스트를 통해 어깨를 짓누르던 부담감을 덜어낼 수 있게 됐다. 한결 자유로운 마음으로 경기에 임할 수 있을 것'이라고 보도했다. 이 매체에 따르면 제임스 맥파든 해설위원은 "정말 훌륭한 크로스였고, 페르난데즈의 헤더 또한 매우 좋았다"고 칭찬했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com