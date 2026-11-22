사진=한국프로축구연맹

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[목동=스포츠조선 강우진 기자]"결정력 아쉬웠다."

김도균 서울이랜드 감독이 충남아산과의 아쉬운 무승부, 다이렉트 승격 실패에 대한 소감을 드러냈다.

김 감독은 22일 서울 목동종합운동장에서 열린 충남아산과의 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드(1대1 무)가 끝난 후 기자회견에서 "결과적으로 아쉽다"며 "리드하는 상황에서 실점하는 바람에 다이렉트 승격이 멀어졌다"고 말했다.

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이날 서울E와 충남아산의 경기는 1대1 무승부로 끝이 났다. 서울E(승점 58점)가 승점 1점을 추가하는데 그치면서 시즌을 한 경기 남겨두고, 수원FC(승점 63점)를 따라잡을 수 없게 됐다.

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서울E는 이날 후반 29분 에울레르의 침착한 슈팅으로 선제골에 성공했지만, 후반 41분 손준호에게 일격을 당하면서 무승부를 거뒀다. 선수들은 경기 종료직전까지 투혼을 발휘했지만, 만회골에 실패했다.

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김 감독은 선수들의 결정력과 한골차 리드를 지키지 못한 것에 대한 아쉬움이 컸지만, 열정만큼은 칭찬하고 싶다고 주장했다.

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김 감독은 "선수들 득점하기 위해 노력했다고 생각한다"며 "결정력에서 아쉬운 부분이 있지만, 어쩔 수 없는 부분이고 그런 부분을 넘어서야 한계를 넘어선다 생각한다"고 전했다. 이어 "매번 이렇게 아쉬워하면서 경기를 끝내는 부분이 좀 나오는데 우리팀의 현주소 아닌가 생각이 든다"며 "선수들은 열심히 뛰었고 끝까지 의지를 보였다고 생각한다"고 덧붙였다.

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김 감독은 마지막까지 집중력을 잃지 않겠다는 각오를 다졌다.

그는 "자력으로 3위도 쉽지 않은 상황에서 남은 경기에 좀 더 집중력 있게 준비해야 원하던 목표를 이룰 수 있을 거 같다"며 "선수들도 나도 포기하지 않고 마지막까지 최선을 다하는 경기를 보여주겠다"고 강조했다.

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이제 서울E는 승강 플레이오프를 준비해야 한다. 벼랑 끝 승부에서 선수들의 컨디션을 끌어올리는 게 핵심이다.

김 감독은 "경기에 참여하지 못했던 선수들이 들어왔을 때 본인 능력들을 잘 발휘하지 못한다"며 "그런 부분을 좀더 보완해 줬으면 좋겠고, 컨디션적으로 A매치 휴식기 이후에 경기력이 그전만 못한 부분이 있는데 이 부분을 전체적으로 살펴보고 남은 경기를 준비해야 하지 않을까 하는 생각이 든다"고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com