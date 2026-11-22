사진=한국프로축구연맹

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[목동=스포츠조선 강우진 기자]최성환 충남아산 감독 대행이 승격 플레이오프의 꿈이 좌절된 뒤 경기 운영 방식에 대한 아쉬움을 드러냈다.

충남아산은 22일 목동종합운동장에서 열린 서울 이랜드와의 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드에서 1대1 무승부를 기록했다. 충남아산은 이 경기 승리가 꼭 필요했다. 승강 플레이오프에 대한 마지막 불씨를 살리기 위해서였다. 6위 자리를 차지하기 위해 화성FC(승점 48)를 따라잡아야 했지만, 승점 1점만을 추가한 충남아산은 승점 44점에 그쳤다. 리그를 한 경기만 남겨둔 상황이라 순위 상승이 불가능하다.

이날 충남아산은 에울레르에게 선제골을 허용하고도 후반 막판 집중력을 보이며 만회골에 성공했다. 후반 41분 김영남이 페널티박스 안으로 투입한 공을 박세직이 감각적으로 돌려놨고, 이를 손준호가 마무리한 것. 그러나 충남아산은 역전골에 성공하지는 못했고, 경기는 그대로 종료됐다.

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이날 안드레 충남아산 감독이 퇴장으로 경기에 나서지 못하면서 최성환 수석코치가 감독 대행을 맡았다. 최 감독 대행은 결과와 과정 모두에서 만족하지 못했다고 털어놨다.

최 감독 대행은 "후반 돼서 서울E가 공격적으로 전략을 바꾼 것에 대응하려 했다"며 "후반전에 용병 선수들이 들어오면서 수비적으로 한 부분이 있는 것 같다"고 설명했다.

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승리가 필요한 경기에서 후반부 적극적으로 공격하지 못한 부분에 대한 후회도 보였다.

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최 감독 대행은 "좀 더 공격적으로 대응하는 게 좋았을까 하는 생각도 해본다"며 "상대편 선수에 맞게 하다 보니 수비적으로 한 게 아쉽다"고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com